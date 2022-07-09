中職／猿獅衝突導火線是牽制 餅總引用規則說明

昨日統一獅與樂天桃猿在台南球場2度板凳清空，先是梁家榮的牽制動作埋下種子，讓胡智為對梁家榕投出觸身球引爆衝突起點，接著又是許竣暘的招呼挑釁手勢，以及蔡鎮宇的「美式足球」衝撞，對此獅隊總教練林岳平賽後還原爆氣原因，還援引規則做說明。

林岳平在賽後表示，導火線是在4局下猿隊梁家榮的牽制、疑似踩到林子豪的手致其受傷，並在輔助判決後改判出局，他當下就立即向裁判抗議仍無效，因此才爆發後續的衝突。根據「自由時報」報導，「餅總」表示並非針對梁家榮去做抗議，而是引用球規則3.26去與裁判申訴，也就是野手不能在觸殺時用手、腳和身體將跑者推離壘包，若是無可避免的衝撞則不在此列，他說：「梁家榮疑似用危險動作，讓判決結果有所改變，這是不太正確的，而且子豪也受傷了，我無法接受這樣的過程」。

林岳平強調，不管梁家榮的動作是否為不小心，但在做觸殺動作時，無論如何腳都不能在壘包前端去碰到跑者的手，要是這Play發生在猿隊的選手導致受傷，相信對方也會非常不舒服。

餅總賽後更新子弟兵傷情，林子豪該局退場後手還是不停發抖，現在已無法施力，目前不確定近期是否還能出賽，也早在第六局前就提醒胡智為要是有意投出觸身球一定會被趕出場，不過劉予承的觸身球則真的是失投並非惡意，他也不希望爆發第二次衝突。