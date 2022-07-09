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中職／潘武雄引退儀式曝光 10月1日來台南歡送「武神」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊今天公布下半季主場賽事5大主題日，41歲老將潘武雄的引退賽日期也一併曝光，球團將在10月1日於台南球場為他舉辦「光榮時刻—潘武雄引退」賽事。 圖／統一獅隊提供
統一獅隊今天公布下半季主場賽事5大主題日，41歲老將潘武雄的引退賽日期也一併曝光，球團將在10月1日於台南球場為他舉辦「光榮時刻—潘武雄引退」賽事。 圖／統一獅隊提供

統一獅隊今天公布下半季主場賽事5大主題日，41歲老將潘武雄的引退儀式日期也一併曝光，球團將在10月1日於台南球場為他舉辦「光榮時刻—潘武雄引退」活動。

獅隊下半季將有5檔主題行銷活動，包括「兆豐銀行傑尼獅夏の恋物語」、「光榮時刻-跨世代救援王」、「輝葉按摩椅專家主題 Party」、「Up直播府城獅吼音樂祭」、「光榮時刻—潘武雄引退」。

下半季首檔主題日活動以獅隊傑尼獅型男為主題，8月月初正式亮相登場，而最後一檔主題日將由「武神」潘武雄為主角，安排在例行賽獅隊最後一周的周六賽事，為他舉辦引退活動，邀請全台不同世代支持潘武雄的球迷朋友一見證，感謝他生涯帶給球迷的感動與堅持。

獅隊下半季主題日賽事門票將於12日中午12點至14日中午前開放2022年獅卡會員優先購票，14日中午12點至16日中午前為兆豐聯名卡優先購票，16日中午12點全面開賣，每場賽事座位採百分之百預售，配合政府防疫規定，觀賞職棒賽事進場需量測體溫、全程配戴口罩，飲食部分僅限座位區使用。

本次開放預售門票場次為獅隊下半季主場賽事，但8月20至21日、9月23至25日及10月1日賽事共5場賽事，因活動細節細節尚待確認，將擇期公布另行開放售票資訊。

潘武雄 統一獅

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