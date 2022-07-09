快訊

百萬網紅分享合照卻遭出征 柯文哲親自留言致歉

史上最苦命高三生 新課綱白老鼠提前體驗社會現實

劉亮佐曬貼臉父女照 曝奶爸生活「夾縫中補眠」：還在適應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／許竣暘「致敬鄉長」嗆獅迷 陳禹勳：傾聽您的聲音

聯合新聞網／ 綜合報導
猿隊投手許竣暘三振後，對著看台上球迷比出陳禹勳經典嗆聲手勢。 截圖自CPBL TV
猿隊投手許竣暘三振後，對著看台上球迷比出陳禹勳經典嗆聲手勢。 截圖自CPBL TV

昨日的猿獅天王山之戰打出火氣，兩度板凳清空，除了桃猿蔡鎮宇在第二次衝突時撞倒獅隊投手劉予承引起最多討論外，猿隊後援投手許竣暘在滿壘時送出三振化解危機後，比出隊友陳禹勳的經典嗆聲動作也成熱門迷因。

此戰衝突導火線埋在第4局，獅隊跑者林子豪遭投手牽制回壘時，不慎遭到猿隊三壘手梁家榮疑似踩到手，裁判在輔助判決後改判出局，對此獅隊有所不滿，進而導致第6局後者上場打擊時，獅隊先發胡智為用一顆速球「招呼」梁家榮，因此導致第一次板凳清空的火爆場面，胡智為因此被驅逐出場，猿隊也趁機攻下4分拉開領先。

下半局獅隊度展現反攻氣勢攻佔滿壘，但猿隊後援投手許竣暘在兩出局後展現大心臟，用一顆正中速球三振掉獅隊打者，並在下場時對著看台上的球迷，比出「鄉長」陳禹勳的經典耳後挑釁手勢，在第七局猿隊蔡鎮宇衝出場撞倒獅隊投手劉予承的二波衝突前，是最熱門的網路話題。

而在賽後身為動作創始者的陳禹勳，對於許竣暘在比賽時「致敬」自己，也在臉書利用他一慣的幽默風格，秀出兩者對比截圖並寫下：「我們總是傾聽您的聲音，祝您平安喜樂 法喜圓滿。」

而陳禹勳此篇對比文也以引來眾多網友回覆，其中還釣出知名補教名師呂捷留言表示，會在明星賽時前去支持球員，除此之外也有不同網友回應道「鄉長教壞小孩了」、「商品部應該有些想法了」、「在洲際才能完美詮釋」。

相關新聞

中職／不當兄弟的象魔力？韓媒爆料：與SSG即將簽約

南韓職棒SSG登陸者隊的洋將補強觸角，伸到中信兄弟隊左投象魔力身上，南韓媒體今天報導象魔力即將完成簽約、披上登陸者球衣。

中職／持續訓練等機會 前獅隊黃恩賜自認比巔峰時期還佳

前統一獅34歲內野手黃恩賜去年底遭獅隊釋出，隨著今年第六隊成立，又給他重返中職繼續再戰的希望，日前黃恩賜談到再一次有追夢機會的感受、以及過去這段期間的自我調整。 黃恩賜在2010年選秀獲統一獅

中職／許竣暘「致敬鄉長」嗆獅迷 陳禹勳：傾聽您的聲音

昨日的猿獅天王山之戰打出火氣，兩度板凳清空，除了桃猿蔡鎮宇在第二次衝突時撞倒獅隊投手劉予承引起最多討論外，猿隊後援投手許竣暘在滿壘時送出三振化解危機後，比出隊友陳禹勳的經典嗆聲動作也成熱門迷因。

中職／潘武雄引退儀式曝光 10月1日來台南歡送「武神」

統一獅隊今天公布下半季主場賽事5大主題日，41歲老將潘武雄的引退儀式日期也一併曝光，球團將在10月1日於台南球場為他舉辦...

WBC／經典賽回歸我再當地主 總教練從職棒教頭挑選

因疫情延遲2年，世界棒球經典賽確定將在2023年正式回歸，台灣繼2013年後再度爭取到首輪主辦權，3月8至13日將在台中...

中職／天王山之戰打出火氣 猿勝獅最快周日封王

台南球場的天王山之戰由樂天桃猿隊以8：0擊敗統一獅隊，但焦點完全被衝突場面掩蓋，4局下的踩手爭議，引爆後續兩個板凳清空，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。