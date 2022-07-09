中職／許竣暘「致敬鄉長」嗆獅迷 陳禹勳：傾聽您的聲音

昨日的猿獅天王山之戰打出火氣，兩度板凳清空，除了桃猿蔡鎮宇在第二次衝突時撞倒獅隊投手劉予承引起最多討論外，猿隊後援投手許竣暘在滿壘時送出三振化解危機後，比出隊友陳禹勳的經典嗆聲動作也成熱門迷因。

此戰衝突導火線埋在第4局，獅隊跑者林子豪遭投手牽制回壘時，不慎遭到猿隊三壘手梁家榮疑似踩到手，裁判在輔助判決後改判出局，對此獅隊有所不滿，進而導致第6局後者上場打擊時，獅隊先發胡智為用一顆速球「招呼」梁家榮，因此導致第一次板凳清空的火爆場面，胡智為因此被驅逐出場，猿隊也趁機攻下4分拉開領先。

下半局獅隊度展現反攻氣勢攻佔滿壘，但猿隊後援投手許竣暘在兩出局後展現大心臟，用一顆正中速球三振掉獅隊打者，並在下場時對著看台上的球迷，比出「鄉長」陳禹勳的經典耳後挑釁手勢，在第七局猿隊蔡鎮宇衝出場撞倒獅隊投手劉予承的二波衝突前，是最熱門的網路話題。

而在賽後身為動作創始者的陳禹勳，對於許竣暘在比賽時「致敬」自己，也在臉書利用他一慣的幽默風格，秀出兩者對比截圖並寫下：「我們總是傾聽您的聲音，祝您平安喜樂 法喜圓滿。」

而陳禹勳此篇對比文也以引來眾多網友回覆，其中還釣出知名補教名師呂捷留言表示，會在明星賽時前去支持球員，除此之外也有不同網友回應道「鄉長教壞小孩了」、「商品部應該有些想法了」、「在洲際才能完美詮釋」。