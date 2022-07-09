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中職選秀／新面孔白河商工2投拚順位 舒治浩有望當陽明第1人

中央社／ 中央社
中華職棒年度新人選拔會將於11日在台中舉行，球探評價陽明高中投手「大舒」舒治浩運動能力好、揮臂佳，指叉球不錯，整體條件不錯，進到職棒可以定位後援，預估落點有機會在第4輪左右。 中央社
中華職棒年度新人選拔會將於11日在台中舉行，球探評價陽明高中投手「大舒」舒治浩運動能力好、揮臂佳，指叉球不錯，整體條件不錯，進到職棒可以定位後援，預估落點有機會在第4輪左右。 中央社

中職選秀近年應屆高中畢業生高順位多出自平鎮、穀保、高苑等強權，今年成軍不到4年的白河商工有望一口氣出現2名職棒球員阮裕智、尹柏淮，投手舒治浩則有望成陽明隊史職棒球員第1人。

中華職棒年度新人選拔會將於11日在台中舉行，近年應屆高中畢業生攻占前段順位，多是穀保家商、平鎮高中、高苑工商，2017年狀元廖健富、2018年狀元戴培峰、2019年狀元劉基鴻皆是。

今年可能會有新的球隊冒出頭，2019年成立的台南市白河商工青棒隊，在2019年底首度在黑豹旗亮相，成軍首年高中鋁棒聯賽打入24強，2021年黑豹旗直闖8強，今年首度參加高中木棒聯賽在第一階段止步。

中華職棒年度新人選拔會將於11日在台中舉行，有「白河平良海馬」封號的尹柏淮，高二重回投手球速進步幅度大，110年飆出生涯最快球速153公里，被球探評價有成為後援投手的條件。 中央社
中華職棒年度新人選拔會將於11日在台中舉行，有「白河平良海馬」封號的尹柏淮，高二重回投手球速進步幅度大，110年飆出生涯最快球速153公里，被球探評價有成為後援投手的條件。 中央社

有「白河平良海馬」封號的尹柏淮，國小曾入少棒國手，國中畢業前右手肘就有傷勢、無法繼續投球，國中畢業先後到善化、東石棒球隊待一陣子，但手部傷勢不見好轉，放棄科班球隊、加入當時剛成立屬社團性質的白河商工，也想過放棄棒球，若不打棒球、打算當水電工。

尹柏淮經過1年完整休息，高二重回投手球速進步幅度大，國中畢業最快約135公里，高二上學期最快約144公里，下學期已經可以飆出150公里，去年飆出生涯最快球速153公里。

球探評價，尹柏淮球速快、球質重、直球品質佳是優質，變化球有滑球、變速和曲球，但變化球的品質和控球還有再進步的空間，有成為後援投手的條件，但因為還有傷病史，可能是影響順位變數。

白河另外一名投手阮裕智玉山盃投出147公里，最快球速雖然不如尹柏淮，但身高180公分、有身材優勢。。 中央社
白河另外一名投手阮裕智玉山盃投出147公里，最快球速雖然不如尹柏淮，但身高180公分、有身材優勢。。 中央社

白河另外一名投手阮裕智玉山盃投出147公里，最快球速雖然不如尹柏淮，但身高180公分、有身材優勢。阮裕智也是到高中球速上有大幅度的提升，高一最快球速約120公里，靠著投加重球訓練，揮臂變得比較快、直球球速也提升很多。

阮裕智有一定的球速條件，揮臂動作佳、速度快且動作穩定，直球有品質，變化球有滑球、變速球，被評價有機會養成先發，有機會挑戰第3輪。

此外，陽明高中投手「大舒」舒治浩在6月的玉山盃青棒賽飆出生涯最速149公里，變化球種多，有滑球、彈指球、變速球、二縫線，最有信心的球路是彈指球。來自單親家庭的他很懂事，他曾表示，自己從小由姑姑、姑丈照顧，他們就像爸爸媽媽一樣在棒球路上一路支持他，想要拚拚看職棒，希望可以減輕家庭負擔。

球探評價舒治浩運動能力好、揮臂佳，指叉球不錯，但彈指球和變速球的控球還有修正的空間，不過整體條件不錯，進到職棒可以定位後援、有機會偶爾代班先發兩頭跑，預估落點有機會在第4輪左右。

球速 棒球 平鎮高中

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