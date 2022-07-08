中職／台南球場今晚爆觸身球衝突 警方加派人力場外戒備

今晚台南猿獅戰，第六局上半場，場內兩度因觸身球衝突，雙方球員清空板凳，湧上球場上，火藥味十足，社群上即有球迷撂人要去台南棒球場堵巴士，台南市警六分局據報後加派員警到場維持秩序，場外熱情球迷呼喊，所幸衝突並未擴大。

台南市警六分局督察組、轄區大林派出所在職棒開賽期間均會派員警在場內外維持秩序及交通整理勤務，晚間球場內傳出觸身球衝突，場內氣氛劍拔弩張，現場轉播及球評也要雙方球員冷靜應對，以免場面失控。

直至晚間11時許散場時，警方據報後加派人力到場，確保球員及球迷安全。現場僅有零星球迷叫囂，宣洩其不滿情緒，在員警及現場工作人員維持秩序下，所幸事態並未擴大，球員也順利上車離開台南球場。

台南市警六分局表示，職棒開打，場內外都會安排員警到場，雖聽說場內有觸身衝突，但未接獲球迷撂人要到球場堵巴士等相關情資。然而，警方指出，為了安全起見，還是加派人員到場維持秩序，以免球迷情緒激動，擦槍走火。