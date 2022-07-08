中職／關鍵1戰2衝突4人被趕 猿勝獅重新點亮M3

今晚在台南球場的統一獅與樂天桃猿隊之戰，排名之爭的焦點完全被衝突場面掩蓋，兩隊一共四人遭到驅逐出場，不過猿隊以8：0拿下勝利後，重新點亮上半季封王魔術數字M3，最快周日可在自家拋下酒紅色彩帶。

4局下的梁家榮在牽制觸殺林子豪時，疑似踩到對方右手，引起獅隊總教練林岳平不滿向裁判反映，隨後6局上1出局輪到梁家榮打擊，胡智為一顆觸身球，梁家榮不滿丟下球棒，引爆第一次板凳清空。

胡智為遭判故意觸身球被驅逐出場後，施子謙臨時接手無法穩住局面，被連敲3安，之後投出三振，但又被敲出兩安，讓猿隊單局攻下4分，將比數拉開到6：0領先。

6局的一輪猛攻，讓梁家榮在7局上1出局又站上打擊區，此時獅隊已換上劉予承投球，不料第一顆挖地瓜後，第二顆又砸到梁家榮，這次梁家榮表情冷靜，反倒是隊友蔡鎮宇從休息區筆直衝上投手丘，推了劉予承一把。

這一推引爆雙方更大衝突，獅隊總教練林岳平朝著猿隊曾豪駒比出推擠手勢，大表不滿，曾豪駒也有言語回應，由於雙方已有前次衝突，最後裁判宣布，劉予承、蔡鎮宇以及柯瑞都遭到驅逐出場。

梁家榮在第二波衝突後被郭嚴文代跑換下，隨後雙方沒有再出現狀況，9局上郭嚴文在2出局二、三壘有人時的敲出安打，為猿隊再添2分。

龍頭猿隊贏球之後，與第二名的獅隊勝差拉開到3場，雙方只剩明天一場對戰，代表猿隊只要明天贏球，10日就可回到桃園主場自力封王。

猿隊先發投手曾仁和以本季新高的107球投了5.1局，被敲6支安打不過沒有失分，另有4次三振、沒有保送，接手的許峻暘、邱駿威、賴鴻誠也沒掉分，9局下交給移防牛棚的陳冠宇，也投出1局無失分，聯手完封。

胡智為的一顆觸身球反讓對手得利，雖然只投87球，但同樣在投了5.1局後退場，被敲4支安打，丟掉3分責失分，吞下本季第7敗。