中職／悍將雖敗但安打一直打 葉總：不是吃素的

味全龍隊今天以8：5擊敗富邦悍將隊，賞給對手對戰7連敗，先發投手郭郁政投6局被敲9安打偏多，總教練葉君璋說：「對方打者也不是吃素的」，但肯定郭郁政遇到危機可以處理起來，也看得出來今天的投球比前兩戰更有力量。

郭郁政先發6局僅用71球，被敲9安打，唯一失分出現在首局游擊手曾傳昇單局2失誤惹的禍，葉總對此指出，第一球是因佈陣的關係，是有安打的空間，而第二球確實失誤。

郭郁政未受影響，「畢竟是簡單的球沒有處理好，但比賽難免有失誤，不會想太多，盡量守下來。」他在接下來5局未再失分，包括第4局被連敲3安打開局，最終卻未掉分，他也直言運氣很好。

葉君璋指出，郭郁政前兩場還感覺有點疲勞，「今天看得出來，投到後面還有力氣，控制上也還不錯。」對於被敲安打偏多，葉總認為可以接受，「對方打者也不是…吃素的，蔣智賢、林益全，這些都是非常好的打者，但有危機可以處理起來，很多安打也不是飛得很遠的那種，這是教練可以看到的。」