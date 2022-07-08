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中職／郭郁政6局被敲9安打 悍將「送禮」成就0責失好投
富邦悍將隊再演繹一場輸得毫無懸念的比賽，第4局無人出局就有連3棒安打卻得不了分，讓味全龍隊先發投手郭郁政投6局被敲9安打，卻能以僅掉1分非責失分收工，郭郁政也坦言：「運氣好」，龍隊終場以8：5贏球，悍將吞下本季第3次6連敗。
郭郁政僅在首局因游擊手曾傳昇的2次失誤，丟掉1分非責失分，接下來雖曾在第4局無人出局就被連敲3安打，但悍將隊跑壘「送禮」加上1支雙殺打，助他安全下庄，最終以71球完成6局投球。
得以一一化解危機場面，郭郁政坦言運氣很好，也歸功捕手、教練的適時暫停，「讓我調適一下呼吸，冷靜面對下一位打者，想好要投什麼球。」
郭郁政取得本季第4勝，勝場在龍隊本土投手領跑，他也逐漸在先發輪值中展現穩定性，他透露：「自己有設定目標，今年想要投到100局，比較有自信，每場當然都想要贏球，求勝慾望比較強。」
悍將隊先發投手陳鴻文投5局被敲6安打、失5分，致命傷出現在第3局的4分大局，龍隊在得點圈有人時接連出現3支長打，郭天信三壘打、李凱威二壘打各有1分打點，劉基鴻的二壘打得利於右外野手高國麟的判斷失誤，再為龍隊挹注2分。
龍隊持續追加分數，第5局拿莫．伊漾繞壘時險些撞上李宗賢，伸手推了一把繼續跑壘，雖在本壘被判出局，但二壘審已判出妨礙跑壘，這1分算數；第6、7局也都有分數進帳，最多取得8：1領先，悍將隊8局上添2分，9局則由高國輝炸裂兩分砲，但對戰線已無助。
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