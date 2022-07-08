快訊

槍擊案最新角度曝！安倍晉三第2聲槍響後倒地 維安人員遭質疑反應慢

獨／「最大石頭已搬開」 傳陳時中選北市長只欠這件事

「我知道安倍會來奈良」 凶嫌口供稱：懷有怨恨決定犯案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／郭郁政6局被敲9安打 悍將「送禮」成就0責失好投

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
郭郁政先發6局僅掉1分非責失分，取得本季第4勝。記者余承翰／攝影
郭郁政先發6局僅掉1分非責失分，取得本季第4勝。記者余承翰／攝影

富邦悍將隊再演繹一場輸得毫無懸念的比賽，第4局無人出局就有連3棒安打卻得不了分，讓味全龍隊先發投手郭郁政投6局被敲9安打，卻能以僅掉1分非責失分收工，郭郁政也坦言：「運氣好」，龍隊終場以8：5贏球，悍將吞下本季第3次6連敗。

郭郁政僅在首局因游擊手曾傳昇的2次失誤，丟掉1分非責失分，接下來雖曾在第4局無人出局就被連敲3安打，但悍將隊跑壘「送禮」加上1支雙殺打，助他安全下庄，最終以71球完成6局投球。

得以一一化解危機場面，郭郁政坦言運氣很好，也歸功捕手、教練的適時暫停，「讓我調適一下呼吸，冷靜面對下一位打者，想好要投什麼球。」

郭郁政取得本季第4勝，勝場在龍隊本土投手領跑，他也逐漸在先發輪值中展現穩定性，他透露：「自己有設定目標，今年想要投到100局，比較有自信，每場當然都想要贏球，求勝慾望比較強。」

悍將隊先發投手陳鴻文投5局被敲6安打、失5分，致命傷出現在第3局的4分大局，龍隊在得點圈有人時接連出現3支長打，郭天信三壘打、李凱威二壘打各有1分打點，劉基鴻的二壘打得利於右外野手高國麟的判斷失誤，再為龍隊挹注2分。

龍隊持續追加分數，第5局拿莫．伊漾繞壘時險些撞上李宗賢，伸手推了一把繼續跑壘，雖在本壘被判出局，但二壘審已判出妨礙跑壘，這1分算數；第6、7局也都有分數進帳，最多取得8：1領先，悍將隊8局上添2分，9局則由高國輝炸裂兩分砲，但對戰線已無助。

富邦悍將全場敲出14支安打，仍以5：8不敵味全龍。記者余承翰／攝影
富邦悍將全場敲出14支安打，仍以5：8不敵味全龍。記者余承翰／攝影

郭郁政 富邦悍將 味全龍

延伸閱讀

中職／0出局3安打卻死壘間 富邦悍將101種得不了分的方式

中職／在郭天信後面沒特別喜歡 李凱威打2棒成績卻暴衝

中職／羅暐捷得點圈3支3、6分打點 猛獅暴打龍

中職／鞏冠左膝傷至少休到下半季 龍隊又少一主砲

相關新聞

中職／第二度清空板凳！獅猿衝突連環爆 蔡鎮宇猛推劉予承

在台南球場的統一獅與樂天桃猿隊之戰衝突連環爆，6局上胡智為才因對梁家榮投出觸身球引爆板凳清空，7局上梁家榮又被劉予承投出...

中職／踩手爭議成引線 胡智為故意觸身球引爆獅猿衝突

今晚在台南球場的樂天桃猿隊與統一獅隊之爭，是上半季爭冠關鍵，比賽打到6局上也爆出衝突，獅隊先發投手胡智為一顆近身觸身球砸...

中職／郭郁政6局被敲9安打 悍將「送禮」成就0責失好投

富邦悍將隊再演繹一場輸得毫無懸念的比賽，第4局無人出局就有連3棒安打卻得不了分，讓味全龍隊先發投手郭郁政投6局被敲9安打...

中職／0出局3安打卻死壘間 富邦悍將101種得不了分的方式

富邦悍將隊示範101種得不了分的方式，今天在第4局連3棒安打，卻出現跑壘「塞車」場面，蔣智賢在二、三壘之間被夾殺出局，大...

中職／與主審爭執為哪樁？葉總點出「不公平的事」

味全龍隊昨天出戰統一獅隊之戰，總教練葉君璋在1局下就氣噗噗上場，外界霧裡看花，葉總今天釋疑，當時捕手還沒講話，翻譯已經在...

中職／在郭天信後面沒特別喜歡 李凱威打2棒成績卻暴衝

味全龍隊二壘手李凱威回到第2棒後打擊率破4成，被問到是否還是喜歡在郭天信下一棒打擊的感覺，卻一口回應沒有，「我還是喜歡打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。