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中職／第二度清空板凳！獅猿衝突連環爆 蔡鎮宇猛推劉予承

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
在台南球場的統一獅與樂天桃猿之戰衝突連環爆，7局上兩隊第二度清空板凳。圖／擷取自CPBL TV
在台南球場的統一獅與樂天桃猿之戰衝突連環爆，7局上兩隊第二度清空板凳。圖／擷取自CPBL TV

在台南球場的統一獅樂天桃猿隊之戰衝突連環爆，6局上胡智為才因對梁家榮投出觸身球引爆板凳清空，7局上梁家榮又被劉予承投出觸身球砸中，猿隊蔡鎮宇直接衝上投手丘推了劉予承一把，雙方再次板凳清空，兩隊總教練也都激動對話。

↓ 6局上板凳清空畫面

猿隊在6局上的衝突後，單局拿下4分，以6：0領先進入7局上，1出局後又輪到梁家榮上場打擊，此時投手已換成劉予承，投出第一球是低角度挖地瓜，沒想到第二球又砸中梁家榮。

梁家榮本場第二次被觸身球砸中，隊友蔡鎮宇一馬當先衝上場推撞劉予承，兩邊的衝突比6局上更加激烈，獅隊總教練林岳平朝著猿隊曾豪駒比出推擠手勢，大表不滿，曾豪駒也有言語回應。

由於雙方已有前次衝突，最後裁判宣布，劉予承、蔡鎮宇以及柯瑞都遭到驅逐出場，此戰已有4人被趕出場。

此戰的衝突種子在4局下埋上，猿隊牽制三壘時，三壘手梁家榮觸殺跑者林子豪，過程中腳似乎踩到獅隊林子豪要觸壘的右手，6局上梁家榮打擊時就被先發投手胡智為觸身球砸中，引發第一次板凳清空，胡智為也被判故意觸身球遭驅逐出場。

在台南球場的統一獅與樂天桃猿之戰衝突連環爆，7局上兩隊第二度清空板凳。圖／擷取自CPBL TV
在台南球場的統一獅與樂天桃猿之戰衝突連環爆，7局上兩隊第二度清空板凳。圖／擷取自CPBL TV
在台南球場的統一獅與樂天桃猿之戰衝突連環爆，7局上兩隊第二度清空板凳。圖／擷取自CPBL TV
在台南球場的統一獅與樂天桃猿之戰衝突連環爆，7局上兩隊第二度清空板凳。圖／擷取自CPBL TV

梁家榮 胡智為 曾豪駒 樂天桃猿 統一獅

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