聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／第二度清空板凳！獅猿衝突連環爆 蔡鎮宇猛推劉予承
在台南球場的統一獅與樂天桃猿隊之戰衝突連環爆，6局上胡智為才因對梁家榮投出觸身球引爆板凳清空，7局上梁家榮又被劉予承投出觸身球砸中，猿隊蔡鎮宇直接衝上投手丘推了劉予承一把，雙方再次板凳清空，兩隊總教練也都激動對話。
↓ 6局上板凳清空畫面
猿隊在6局上的衝突後，單局拿下4分，以6：0領先進入7局上，1出局後又輪到梁家榮上場打擊，此時投手已換成劉予承，投出第一球是低角度挖地瓜，沒想到第二球又砸中梁家榮。
梁家榮本場第二次被觸身球砸中，隊友蔡鎮宇一馬當先衝上場推撞劉予承，兩邊的衝突比6局上更加激烈，獅隊總教練林岳平朝著猿隊曾豪駒比出推擠手勢，大表不滿，曾豪駒也有言語回應。
由於雙方已有前次衝突，最後裁判宣布，劉予承、蔡鎮宇以及柯瑞都遭到驅逐出場，此戰已有4人被趕出場。
此戰的衝突種子在4局下埋上，猿隊牽制三壘時，三壘手梁家榮觸殺跑者林子豪，過程中腳似乎踩到獅隊林子豪要觸壘的右手，6局上梁家榮打擊時就被先發投手胡智為觸身球砸中，引發第一次板凳清空，胡智為也被判故意觸身球遭驅逐出場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言