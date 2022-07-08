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板凳清空！「踩手」成導火線 胡智為故意觸身球引爆獅猿衝突

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中職／踩手爭議成引線 胡智為故意觸身球引爆獅猿衝突

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
今晚在台南球場的樂天桃猿隊與統一獅隊之爭，打到6局上爆出衝突。圖／擷取自CBPL TV
今晚在台南球場的樂天桃猿隊與統一獅隊之爭，打到6局上爆出衝突。圖／擷取自CBPL TV

今晚在台南球場的樂天桃猿隊與統一獅隊之爭，是上半季爭冠關鍵，比賽打到6局上也爆出衝突，獅隊先發投手胡智為一顆近身觸身球砸中猿隊梁家榮，4局的守備爭議在此時引爆，雙方板凳清空，火藥味十足，胡智為更被驅逐出場。

猿隊以2：0領先進入6局上，1出局後輪到梁家榮打擊，胡智為的一顆內角球打中梁家榮大腿外側，梁家榮棒子一摔，就朝著投手丘走過去，互相叫囂，雙方球員、教練團也都全數衝上場，推擠、碰撞外加言詞交鋒，是近年少見的衝突畫面。

在一陣混亂後，終於火氣稍停，現場獅迷大呼「胡智為」的名字，經過裁判討論後，由主審宣布：「統一球員胡智為故意觸身球，立即驅逐出場。」現場獅迷是以起身鼓掌歡迎胡智為退場。

這場衝突的種子在4局下埋上，獅隊在2出局後攻占二、三壘，此時猿隊牽制三壘，三壘手梁家榮觸殺跑者林子豪，原本安全回壘，經挑戰後改判出局，不過觸殺過程中，梁家榮的腳似乎踩到林子豪要觸壘的右手，獅隊總教練林岳平不滿出來抗議，但並未改判。

今晚在台南球場的樂天桃猿隊與統一獅隊之爭，打到6局上爆出衝突。圖／擷取自CBPL TV
今晚在台南球場的樂天桃猿隊與統一獅隊之爭，打到6局上爆出衝突。圖／擷取自CBPL TV

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