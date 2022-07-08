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中職／中信兄弟下半季門票11日起售 13日全面開賣

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟「龍角散草本喉糖K歌FES.」、「鬼滅之刃」主題日票價表。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟「龍角散草本喉糖K歌FES.」、「鬼滅之刃」主題日票價表。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟下半季主場四大主題日包括經典K歌、少女專屬、鄉民大會、「鬼滅之刃」聯名，主場售票資訊也在今天公布，7月11日起陸續開放會員購票，13日全面開放。

中信兄弟下半季主場將由7月23日、24日「龍角散草本喉糖K歌FES.」主題日打頭陣，於台中洲際棒球場由歌手與兄弟球員們熱力開唱。

接著8月13日、14日「我的少女STYLE」談場老派戀愛，8月27日、28日來場「爪爪鄉民大會」，中秋連假9月9日到11日聯名主題日「鬼滅之刃」更是不能錯過。

另外在7月26日到28日移師高雄澄清湖棒球場，進行今年中信兄弟唯一於高雄進行的主場三連戰。

下半季7月23日到10月21日的中信兄弟主場門票即將開賣，7月11日中午12：00到18：30在中信兄弟售票網、售票APP開放2022洲際季票會員優先購票，7月11日19：30到12日10：00開放2022猛象會、艾樂粉會會員優先購票，7月12日12：00到18：30開放親子象會員、19：30到23：59中信兄弟聯名卡（邀約制）優先購票。

7月13日12：30於中信兄弟售票網、售票APP及7-11 ibon售票機台全面開放購票，洲際球場家庭席也將於全面開放售票時同步販售。

中信兄弟7月23日到10月21日主場賽事優先購票順序。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟7月23日到10月21日主場賽事優先購票順序。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟 棒球

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