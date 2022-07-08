棒球／奧運金牌舉重女將許淑淨挑戰棒球 「東哥」黃忠義下場指導

由巨宸製作、仁仁娛樂出品，台灣首檔運動實境秀《超級王牌棒球隊》由中職傳奇名將「東哥」黃忠義當任總教練，指導一群不會打棒球的頂尖運動員，跨界打棒球，本週六（9日）晚上十點民視無線台開播、本週日(10日）晚上十點LINE TV播出、巨宸製作/超級王牌棒球隊官方Youtube自7月13日起每週三中午十二點播出。該綜藝今(8日）舉辦首映會，由總教練黃忠義領軍方昶詠、陳文賓、林其緯、黃紹熙等5位王牌教練，與「體壇四女神」許淑淨、姜巧文、譚雅婷、程文欣；「格鬥天王」張莫；「體育系男友」紀亞文、薛銘文、呂佳彬與林昀蒂等人出席，擔任客座教練、中職盜壘王黃甘霖為神秘嘉賓出席，替東哥打氣；黃忠義在首映會上發下豪語，「若首集收視率破1，全員跳水！」希望節目遇水則發！

黃甘霖先感謝製作單位的邀請：「這個節目真的不簡單，尤其是棒球。這麼多人會喜歡棒球，既是因為有特別多小細節需要訓練。」他表示一開始就虧「東哥」黃忠義：「不要想讓他們一步登天，需要一步一腳印。」還建議黃忠義回去要靜坐。他表示參與節目三次的過程中，只有兩個字可以形容：「感動！」黃忠義也感謝說：「他來了之後建議我們如何做訓練上的調整，以及和選手有比較好的互動，幫助我們很多！」

黃忠義的兒子黃紹熙此次在教練團中負責教內野守備並且擔任體能教練，加上年紀與選手們比較接近，還要負責了解選手的內心世界，黃忠義補充說明：「比較沒有代溝！」談到訓練過程中男女生差異，黃紹熙表示：「男生比較能用肢體接觸去引導，直接大力地操！女生方面會比較害羞，碰不得。」被問操誰最兇，結果黃紹熙竟然點名女性運動員「許淑淨」：「因為她是內野指名的第一好手。」投手教練林其緯也對男女訓練方式不同而感到棘手，「男生傳接球速度比較快，女生有些髖關節的動作做不出來，要指導時難免有肢體接觸，會很不好意思！」他格外感謝程文欣表現大方，在訓練時對他說：「我知道你在教我，可以直接碰！」

打擊教練陳文賓原本對於這個隊伍不看好，「他們基本上就是『小白』，但因為有築夢計畫，看得出來他們壓力很大，訓練過程很辛苦，但都努力克服。」談到節目看點，他說：「如果當作棒球比賽，他們的汗水和淚水就失去意義，主要是他們首次接觸這個容易挫折的運動，經歷無數的失敗，能夠團結起來贏球，觀眾朋友以這個角度去看，會跟著我們一起感動和流淚。」統籌教練方昶詠則表示，「這次訓練課表和時間比照職業等級，加上還有節目拍攝，運動員身體恢復時間相對少，他們還是撐過來，達成目標時都很感動亢奮！」

總教練黃忠義談到許淑淨說：「她的表現和對她的第一印象完全相反！」黃忠義表示雖然許淑淨是舉重好手，但舉重和棒球的運用場地和訓練方式完全不同，「加上棒球有個先天條件是身材，當初並沒有很看好她（許淑淨）。」但他稱讚許淑淨不愧是拿過奧運優越成績的運動員，「從她對球場的反應，慢慢找到她的優點。」黃忠義還暴雷透露許淑淨多次拿下MVP，現場被細問許淑淨表現最好的部分，教練團和選手們紛紛開玩笑說：「顏值！髮型！」許淑淨被問到對總教練的看法，她先笑笑說：「很溫柔...」但又接著說：「的相反。」瞬間引起哄堂大笑，工作人員透露，許多運動員在節目中被逼哭，黃忠義也坦承「絕不會因此心軟。」

被問到是否擔心在練習時受傷，影響到原本的運動項目，林昀蒂表示，一開始只跟跳水教練說是參加類似棒球夏令營的節目，教練就很放心讓他去，沒想到訓練都是來真的，「因為訓練的肌群不太一樣，回去跳水有些動作有點跑掉，要再調回來，但棒球的訓練，其實也可以輔助到部分跳水的動作。」他還笑說：「受傷我比較不擔心，我比較擔心棒球表現不好，這裡教練比我原本教練還兇！」

《超級王牌棒球隊》首映會同時揭曉索尼唱片天后徐若瑄演唱片尾曲〈石中花〉、實力創作歌手柏霖PoLin和同理合作演唱主題曲〈Carry On〉、實力派新人邱軍高唱插曲〈點火〉，三首歌曲將在節目首播。徐若瑄親錄影片助陣《超級王牌棒球隊》收視，她表示：「9號就可以在節目中聽到我為體育實境秀演唱的片尾曲〈石中花〉，希望大家可以與我一起，為還不會打棒球的新生棒球員加油，揮出你們致勝的安打全壘打。」她還在影片中比出揮棒動作，萌翻現場運動員。

《超級王牌棒球隊》總教練黃忠義指出，這群運動員對棒球完全外行，還沒訓練成功，就有人受傷了，因此教練團們各個是集思廣益與腦力激盪，安排功課與訓練課表，並一一了解每個球員的心理狀態，對症下藥。他指出，教練團的組成第一個首重因素是個性，「如果太過內向，就跟球員擦不出火花。」

對於參賽者中有四名女性選手，黃忠義表示：「這也是我們節目特別之處，如果都是男生，訓練當然會比較簡單和快速。」解釋說男女力量、身體強度還是不一樣，要如何調度女性選手的球隊位置配置，男生練習如何去協助女生、了解對方身體狀況等，都是訓練過程中的一大挑戰。被問到參賽者間是否會吵架或有戀情萌生，黃忠義笑說：「訓練時間太短了，只有120天，沒時間吵架和談戀愛。」至於是否擔心節目被拿來與《全明星運動會》做比較，黃忠義表示：「這不能比較，因為我們的宗旨是築夢計畫，我們的比賽還有公益性質。」

《超級王牌棒球隊》陣容堅強，除台灣史上奧運唯一雙舉重天后許淑淨、里約奧運射箭銅牌譚雅婷參賽外，曾任羽球女雙世界第一程文欣更是節目網路票選暫居第一的人氣王，此外，有「體壇周子瑜」之稱的跆拳道品勢女神姜巧文是節目的女力焦點。程文欣自退役後，在各級學校任教，此次節目的人氣王票選，她的學生積極應援，讓她暫居后座，她感謝說：「有學生幫忙，加上羽球是最近台灣熱門運動，感謝球友們幫忙分享，非常感謝！」她也笑喊自己適應力強，適合當運動員，在比賽初期就擊出安打，她形容：「速度力量是天生的，在羽球可以用技術去彌補，但是在棒球是需要時間，要靠技術對拼，尤其兩項運動擊球的甜蜜點不同，得不斷訓練調整。」

譚雅婷自認是順其自然型的選手，她透露，在射箭場上，一旦落後要克服心中恐懼，且要靠自己想辦法追上對手，「若將射箭經驗轉換至棒球上，會同樣去評估對手實力與面對比賽假想狀態，若我的成績落後，我有什麼強項與優點，可以勝過對方」。她其實明天還要參加射箭企業聯賽，今日還是排除萬難參與首映會，被問到在參加節目時會不會擔心因受傷影響自己專項賽事？她坦言：「多少會有一點。」但她只要有感受到不舒服就會跟教練反應，「適時的休息是好的。」

譚雅婷還透露自己其實不喜愛棒球，「想要嘗試做不喜歡的事情可以做到什麼程度，邊打棒球越來越想念射箭。」甚至讓原本要退役的她決心再戰奧運，「希望和隊友一起讓更多人成為國手，並且幫助孩子一起完成夢想。」她近日在《綜藝大集合》節目上的表現驚呆主持人胡瓜，竟然能擊中遠距離移動中的水球，她表示其實是為此事先練習，加上參加棒球隊對於球類動態視覺的訓練，自己也很意外能夠順利贏走萬元獎金。

姜巧文形容自己從小就是運動員，在田裡玩耍長大，已習慣在球場上的髒或汗臭味，她接到節目邀約，認為：「我練了跆拳道，搞不好我也可以打棒球！」她直呼：「年輕不留白，趁還有機會想要做更多不一樣的事。」因此接下邀約，成球隊美麗「嬌」點之一。

特別的是，紀亞文頂著藝人明星光環，兼具網球選手與國際執照網球教練等三重身份參賽，他因參與網友雙打比賽，意外摔倒在地，導致韌帶嚴重斷裂，醫生評估要休養一年半，但他克服傷痛選擇參加節目錄製，他坦言一直在分析人生的轉變，從網球選手、藝人到現在參與棒球實境秀，他說：「我14歲才開始打網球比賽，因為家中因素，爸爸不希望我被影響，才開始送我去打網球比賽，至於演戲則是一個很酷的挑戰，需要一種瘋子的個性，才可以好好的去詮釋，但我願意付出全力去克服每一個難關。」

《超級王牌棒球隊》除教練團與選手陣容吸睛外，更吸引各大品牌積極參與，如：安麗紐崔萊首次贊助台灣實境綜藝、安永鮮物，XPORTS，T8K等都相當看好節目掀起全台觀眾的熱血旋風，台灣首檔運動實境秀《超級王牌棒球隊》本週六（9日）晚上十點民視無線台開播、本週日(10日）晚上十點LINE TV播出、巨宸製作/超級王牌棒球隊官方Youtube自7月13日起每週三中午十二點播出。