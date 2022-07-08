中職／在郭天信後面沒特別喜歡 李凱威打2棒成績卻暴衝

味全龍隊二壘手李凱威回到第2棒後打擊率破4成，被問到是否還是喜歡在郭天信下一棒打擊的感覺，卻一口回應沒有，「我還是喜歡打第5棒啦！」對於回到2棒後的打擊率激升，他認為只是剛好在狀況比較好時換棒次。

李凱威本季只打過兩個棒次，開季時定位第5棒，累積109打數敲出28支安打、打擊率2成57，回到第2棒後，49打數已敲出21支安打，打擊率為4成29。

李凱威認為第2棒的好成績樣本數還不夠，要說的話，自己還是喜歡第5棒，「因為第5棒可以觀察比較久，可以看4個棒次，第2棒的話，天信大多都在一壘，我作戰空間會比較多。」

味全龍隊二壘手李凱威，回到第2棒後打擊率破4成。記者余承翰／攝影

「天威連線」去年成為龍隊招牌的雙箭頭，郭天信125安、李凱威120安也是全聯盟成績最佳的新人野手，今年兩人也依然表現出色，李凱威的3成10打擊率在隊內領跑、聯盟排名第7，郭天信的安打54支則是龍隊第1、聯盟第5。

被問到「天威」之間的良性競爭，李凱威自承不會去比這個，還加碼透露：「前陣子有時候看到打擊率比較低，還越掉越低，看了心情就很難過，現在不會特別去注意這個，看了有時候真的有壓力，所以不要去想比較好。」