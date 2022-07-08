WBC／經典賽回歸洲際球場 盧秀燕：讓世界看見台中

暌違10年，台灣再度爭取到「世界棒球經典賽」2023年3月將在台中洲際棒球場開打，台中市長盧秀燕宣布，市府將做好準備，讓世界看見台灣、看見台中。

世界棒壘球總會公布2023年世界棒球經典賽預賽分組及日期，上屆16強加上4支資格賽出線隊伍進行單循環賽，台灣與荷蘭、古巴、義大利及資格賽晉級隊伍同為A組，明年3月9日至13日在台中洲際棒球場比賽，台灣從2013年舉辦經典賽首輪預賽後，再次爭取到到首輪主辦權，讓球迷興奮期待，預計再掀2013年的棒球熱潮。

台中市長盧秀在臉書宣布好消息，她說，台中市獲世界棒壘球總會頒發「世界棒球之都」美名，「台中洲際棒球場」更是國際賽事首選，2023年3月世界棒球經典賽在洲際棒球場舉行，市府會和賽事主辦單位合作，全力以赴做好各項準備，讓各隊選手安心比賽，歡迎全國各地球迷來台中，更要讓世界看見台灣、看見台中。

台中市運動局長李昱叡指出，感謝相關單位與棒球界的幕後英雄力挺與支持，睽違10年，台中洲際棒球場再獲國際棒壇肯定，舉辦棒球經典賽，棒球強國明星球員齊聚。

洲際棒球場舉辦過多項深受國人矚目的重要賽事，2013年就曾舉辦過經典賽，還包括2006年洲際盃，世界盃、亞錦賽、2008年奧運棒球8搶3資格賽、世界青少棒錦標賽，近期2019年世界12強棒球錦標賽，球迷們在台中見證台灣棒球健兒在國際賽事力拚佳績，台中市與有榮焉。