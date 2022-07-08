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中職／握不住的沙 高國輝想留住好的擊球感不能太用力
富邦悍將隊資深重砲高國輝5日敲出陽春砲，打到7月才炸裂本季首轟，是他扣掉2014年半季全壘打王外的唯一一次，今年對他而言最大難題是維持，如何將好的感覺緊緊握在手中，他形容：「那種感覺就像抓沙子，越用力越抓不住。」
回想前役開轟，高國輝卻有更在意的事，就是下一個打席在林益全在二壘的情況下無法延續攻勢，「全壘打的打席，擊球感覺是好的，我知道打得很扎實，但是下個打席無法複製，當然希望自己再穩定一點，那個二壘有人的打席，就沒有做得很好，結果比較不好。」
他吐露，今年碰到得點圈就打不好的焦慮，「我比較想打得點圈安打，我一直打不出來，二軍也是這樣。」原因出在哪裡？他說：「不知道欸，心裡面想把壘上跑者送回來，可能好像揮棒都太出力了，擊球點無法掌握。」他本季在一軍得點圈累積12打席、10打數沒有安打，二軍則是9打數2安打、有1轟
高國輝今年開季手感低迷，多數時間待在二軍調整，這回藉著疫情支援的名義重返一軍，儘管打擊近況漸有起色，他也知道：「但沒辦法一直hold在很好的狀態。」
面對無法將打擊手感留住的煩惱，高國輝形容這感覺就像抓沙子，越用力就越抓不住，「現在要學會評估身體狀況，知道現在要做什麼是最重要的。」
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