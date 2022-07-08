中職／與主審爭執為哪樁？葉總點出「不公平的事」

味全龍隊昨天出戰統一獅隊之戰，總教練葉君璋在1局下就氣噗噗上場，外界霧裡看花，葉總今天釋疑，當時捕手還沒講話，翻譯已經在講話，有取巧之嫌，雖然沒有違規，「但我認為這是非常不公平的事」。

獅隊先發投手柯瑞1局下的投球，接連被郭天信敲出安打、保送李凱威，當時投捕暫停、翻譯上丘，葉君璋隨後上場與主審張展榮有激烈溝通，葉總今天被問到此事，露出無奈的表情。

「為什麼捕手還沒講話，翻譯已經在講話了？有這麼厲害，捕手還沒到投手丘，翻譯已經知道要講什麼。」他表示，先前遇到中信兄弟隊時也有碰到一樣狀況，昨天再看到，覺得實在很不公平，「一場3次暫停，這樣可以幾次？那這樣我讓我的投手教練掛翻譯啊！」

葉君璋坦言，此舉確實沒有違規，多隊都利用得淋漓盡致，「這是聯盟允許的，你要怪他們嗎？這個機會是聯盟給的，但我們在規範某些事是不是要規定得更好。」

他感嘆，「比賽輸贏各方面我都可以接受，但為了這個要去講，我也覺得很煩。」葉總也對此開玩笑說，可惜自家昨天是本土投手，不然也可以推派翻譯上去，「要說翻台語嗎？」