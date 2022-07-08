中職／來台拾獲1個弟弟 富藍戈對富藍奇第一印象好可愛

富邦悍將隊洋投富藍戈來台打球拾獲一個弟弟，吉祥物富藍奇與他名字僅有一字之差，兩人近日認親，富藍戈被無厘頭問到對弟弟的第一印象，笑答「滿可愛的」。

悍將隊為這位本名Enderson Franco的委內瑞拉籍火球派右投取名「富藍戈」，與吉祥物富藍奇僅有1字之差，也因此被球員、球迷戲稱是富藍奇的哥哥，富藍奇的IG帳號近日也分享合照，以可愛的筆觸寫下：「雖然語言不通，但有哥在就有一種安心感，以後有我哥罩就不怕被欺負嘍。」

富藍戈表示，來的時候就有聽說，球隊的吉祥物名字是Frankie，「我在美國打球時，綽號也是Frankie，所以一開始覺得很好笑。」

富藍戈瞇起笑眼說：「很開心在台灣有個弟弟。」對於富藍奇說以後要靠他罩，他一口氣回應：「沒問題！我會保護他。」

悍將隊陣中始終不缺兼職髮型師的洋投，富藍戈今天頂著剪短的髮型亮相，一問之下出自另一位洋投范米特的巧手，富藍戈說：「我和他說想剪頭髮，他說要幫我。」對成果直呼滿意。