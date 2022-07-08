中職／丘總疫後回歸 林哲瑄等5選手同日返一軍助陣

富邦悍將隊今天迎來1位教頭、5位選手疫後回歸，總教練丘昌榮回歸執掌兵符，林哲瑄、戴培峰等選手歸建一軍，首日都先在板凳上待命，捕手由蕭憶銘搭配今天的先發投手陳鴻文。

悍將隊今天在天母球場出戰味全龍隊，也是丘昌榮歷經確診後回歸首戰，按照現行規定，他早在本周一就能歸隊，但一連缺席周一、周二的比賽，今天才重新坐鎮指揮。

丘昌榮透露，自己的症狀包括喉嚨痛、鼻塞，但第4天就已經還好了，「就是測了，還是兩條。」

同日歸隊的選手包括林哲瑄、戴培峰、王正棠、辛元旭、王詩聰，回到二軍的選手則有姚冠瑋、楊晉豪、王苡丞、孔念恩、戴云真，5人今天都先未排上先發名單，在板凳上待命。

丘總表示，5人都已在二軍練了3天，回報狀況都正常才會拉上來，其他包括范國宸等人原則上要下周才會拉上來，「還剩8場比賽，還是要為下半季調整一下。」

明天悍將隊由范米特先發，另一名洋投羅力因周一比賽遇到下雨保留，用球數較少，明天也可能待命中繼。