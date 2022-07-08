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日職／王柏融3支0被換下 宋家豪同場沒對上
旅日台將王柏融與宋家豪在二軍相見，今天火腿隊與樂天隊之戰，兩人都有上場，不過王柏融在6局被換下，宋家豪則是在8局登板，無緣正面對決。
王柏融今天擔任先發第三棒、左外野手，首打席敲出右外野飛球出局，3局上則是左外野飛球出局，6局換中外野飛球出局，6局下時被換下場，由難波侑平頂替左外野守備。
宋家豪在8局上登板，火腿隊從第一棒打起，錯過對決王柏融機會，宋家豪開局就先被片岡獎人敲出右外野三壘打，1出局後又被難波侑平敲出安打，丟掉1分，接著用滾地球、飛球出局再抓2個出局數後退場，丟掉這1分，也讓兩隊以3：3戰平。
王柏融今天總計3打數沒安打，打擊率下滑到3成21，宋家豪則是以15球投完1局，被敲2支安打，丟掉1分責失，防禦率為3.38。
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