快訊

前日相安倍晉三身亡…從政之路得天獨厚 卻不敵命運捉弄

日前首相安倍晉三遭槍擊…送醫搶救無效身亡 享壽67歲

林佳龍點頭選新北 「關鍵晚餐」內幕曝光

MLB／比下基特、李維拉 前火腿洋投讚：大谷的簽名球衣最棒了

聯合新聞網／ 綜合報導
前日本火腿的洋投安東尼，收藏過許多大聯盟巨星的簽名球衣，但仍認為大谷的球衣對他最別具意義。圖擷取自IG
前日本火腿的洋投安東尼，收藏過許多大聯盟巨星的簽名球衣，但仍認為大谷的球衣對他最別具意義。圖擷取自IG

大谷翔平在大聯盟展現「二刀流」表現，成為棒球界矚目的焦點。在大谷赴美之前，就曾在日本火腿隊中以二刀流形式上陣，並且在2016年繳出10勝4敗、22發全壘打的傲人成績，幫助火腿在那一年順利奪冠。當時與他一同打拼的外籍洋將，也都對大谷驚人的身手感到相當佩服。

根據日本媒體「Full-Count」報導，曾在2016年效力於日本火腿隊，本季則是邁阿密馬林魚的投手安東尼（Anthony Bass），今年四月和天使對戰時，特別弄了件大谷2016年版的火腿球衣，並要大谷在衣服上簽名。現在這件球衣放在納許維爾的老家，當成寶物一般收藏。

儘管安東尼也收藏了前洋基的基特（Derek Jeter）、李維拉（Mariano Rivera），以及前水手的小葛瑞飛（Ken Griffey Jr.）等大牌球星的簽名球衣，但由於過去曾經和大谷是隊友，還一同拼到了總冠軍，因此安東尼表示，對他而言，大谷的簽名球衣絕對是最特別的。這個月5日大谷生日，他還刻意學習日文「生日快樂」的說法，向大谷報喜祝賀。

安東尼2016年效力火腿隊時，拿下8勝8敗，防禦率3.65的成績。他在日本一系列賽中後援5場，1分未失且拿下3勝，成為火腿擊敗廣島的致勝關鍵，自己也獲選優秀選手賞。2017年後重返大聯盟，主要擔任後援投手，今年主投33.2局，防禦率僅有1.60，另外飆出30次三振，表現可圈可點。

大谷翔平

延伸閱讀

MLB／賈吉第30轟打邦威滿貫砲 躍居美聯雙冠王

MLB／今日戰績表 大谷二刀流發威奪本季第8勝

MLB／大谷二刀流捕魚 捕手史塔西：他是超級投手和打者

MLB／髒髒的不喜歡 大谷翔平清紅土太可愛萌翻球迷

相關新聞

中職／丘總疫後回歸 林哲瑄等5選手同日返一軍助陣

富邦悍將隊今天迎來1位教頭、5位選手疫後回歸，總教練丘昌榮回歸執掌兵符，林哲瑄、戴培峰等選手歸建一軍，首日都先在板凳上待...

WBC／經典賽明年3月台中重磅回歸 中華隊分組對手出爐

原訂2021年登場的第5屆世界棒球經典賽（World Baseball Classic），因疫情延遲2年，確定將在202...

專訪／林岳谷以王威晨為學習標竿 中線守備是中職選秀賣點

7月11日將迎來中華職棒季中新人選秀會，目前就讀國立體大二年級主戰游擊手的林岳谷確定會投入選秀，守備能力出眾的他，在這次選秀會上備受矚目。 儘管表哥林英傑比較傾向林岳谷把大學唸完再投選秀，但林岳谷仍

專訪／快腿兼工具人 張建鑫不畏失敗第三度挑戰中職選秀

歷經大學4年洗禮，來自南華大學的張建鑫成為球隊的「腿哥」兼「內外野工具人」，雖然先前歷經2次選秀落選，但這並沒有澆熄他對棒球的熱情，他反而更加努力，還聘請私人教練指導，希望能找到讓他大顯身手之處，張建鑫說：「不管去哪一隊都可以，只希望有個舞台，有地方可以打球。」

MLB／比下基特、李維拉 前火腿洋投讚：大谷的簽名球衣最棒了

大谷翔平在大聯盟展現「二刀流」表現，成為棒球界矚目的焦點。在大谷赴美之前，就曾在日本火腿隊中以二刀流形式上陣，並且在2016年繳出10勝4敗、22發全壘打的傲人成績，幫助火腿在那一年順利奪冠。當時與他一同打拼的外籍洋將，也都對大谷驚人的身手感到相當佩服。

中職／來台拾獲1個弟弟 富藍戈對富藍奇第一印象好可愛

富邦悍將隊洋投富藍戈來台打球拾獲一個弟弟，吉祥物富藍奇與他名字僅有一字之差，兩人近日認親，富藍戈被無厘頭問到對弟弟的第一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。