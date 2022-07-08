MLB／比下基特、李維拉 前火腿洋投讚：大谷的簽名球衣最棒了

大谷翔平在大聯盟展現「二刀流」表現，成為棒球界矚目的焦點。在大谷赴美之前，就曾在日本火腿隊中以二刀流形式上陣，並且在2016年繳出10勝4敗、22發全壘打的傲人成績，幫助火腿在那一年順利奪冠。當時與他一同打拼的外籍洋將，也都對大谷驚人的身手感到相當佩服。

根據日本媒體「Full-Count」報導，曾在2016年效力於日本火腿隊，本季則是邁阿密馬林魚的投手安東尼（Anthony Bass），今年四月和天使對戰時，特別弄了件大谷2016年版的火腿球衣，並要大谷在衣服上簽名。現在這件球衣放在納許維爾的老家，當成寶物一般收藏。

儘管安東尼也收藏了前洋基的基特（Derek Jeter）、李維拉（Mariano Rivera），以及前水手的小葛瑞飛（Ken Griffey Jr.）等大牌球星的簽名球衣，但由於過去曾經和大谷是隊友，還一同拼到了總冠軍，因此安東尼表示，對他而言，大谷的簽名球衣絕對是最特別的。這個月5日大谷生日，他還刻意學習日文「生日快樂」的說法，向大谷報喜祝賀。

安東尼2016年效力火腿隊時，拿下8勝8敗，防禦率3.65的成績。他在日本一系列賽中後援5場，1分未失且拿下3勝，成為火腿擊敗廣島的致勝關鍵，自己也獲選優秀選手賞。2017年後重返大聯盟，主要擔任後援投手，今年主投33.2局，防禦率僅有1.60，另外飆出30次三振，表現可圈可點。