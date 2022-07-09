中職／持續訓練等待機會 前獅隊黃恩賜自認近況比巔峰時期還佳

前統一獅34歲內野手黃恩賜去年底遭獅隊釋出，隨著今年第六隊成立，又給他重返中職繼續再戰的希望，日前黃恩賜談到再一次有追夢機會的感受、以及過去這段期間的自我調整。

黃恩賜在2010年選秀獲統一獅第5指名，生涯在一軍10個球季共出賽472場，留下7轟、115打點、275安打、打擊率2成37成績，其中2014年一軍出賽99場是生涯最多，但2020、2021年分別只出賽5、3場，去年季後便遭到獅隊釋出。

黃恩賜回憶起第一次選秀的場景，當時他還在左營當兵，是一邊做體能一邊得知選秀結果，「因為那時候還沒有智慧型手機，我們是聽廣播，沒有直播畫面就只能聽唱名，每個人的心情隨著被叫到很開心，沒有被叫到的就繼續等，身為菜鳥當時心情就是既忐忑又期待，因為不知道自己的名字什麼時候會被叫到，也不知道哪一隊會選到你。」相比之下，黃恩賜表示這一次就順其自然，也尊重對方球隊做的決定。

黃恩賜被統一獅釋出後，儘管當時還不清楚會有第六隊成立，他依舊持續在帕菲克運動基地訓練，維持身手和體態，「我也是蠻佩服自己的啦，也感謝自己當下沒有放棄，一直持續在訓練，因為我一直都覺得，應該還是有些球隊需要，看機會來的時侯能不能銜接起來。『畢竟運動員的生涯很短暫，只要有機會就不要放棄。對我來講，我可以想像得出來，五年後我再回頭看，我會謝謝我自己，我不會後悔。』」

被問到未來是否有考慮往體能教練或是球團職位發展，黃恩賜認為，「之後的規畫其實在今年年初就有大致想過了，其實我在今年3月有去考國體的教研所，現在考上了，如果沒有球打的話，那可能會去讀書，擔任助教的角色這樣，這幾天也有想說，以自己身體的條件，既然都還保持得很好，有在考慮要不要去業餘隊打球，『畢竟不要到老了才後悔當時身體的狀況還很好，那麼早就退下來，我怕會對不起我自己。』」

統一獅34歲內野手黃恩賜去年底遭獅隊釋出，隨著今年第六隊成立，又給他重返中職繼續再戰的希望。 聯合報系資料照

現年34歲的黃恩賜，被問到是如何看待自己年齡這件事，他表示，「我覺得這是跟身體的年齡有關係，而不是跟實際的年齡有關係，因為你身體如果能訓練的好、保養得好，你可以把老化降緩，甚至可以再提升，所以我不會認同說幾歲就要走下坡，我反而覺得現在的狀態比人家講的在28歲巔峰期的時候還更好。」

黃恩賜遭釋出後曾嘗試轉當「主持人」，提到自己斜槓人生，他笑稱，「還是在適應當中啦，看能不能拓展出自己不一樣的一個領域，就是看看啦，其實大家都說我很有天分，但是我覺得沒有啊，因為其實蠻困難的啦，可能是我適應能力比較強，可是我覺得真的要比的話，我還是想當球員。」