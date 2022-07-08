專訪／林岳谷以王威晨為學習標竿 中線守備是中職選秀賣點

7月11日將迎來中華職棒季中新人選秀會，目前就讀國立體大二年級主戰游擊手的林岳谷確定會投入選秀，守備能力出眾的他，在這次選秀會上備受矚目。

儘管表哥林英傑比較傾向林岳谷把大學唸完再投選秀，但林岳谷仍毅然決然要在今年挑戰中職，林岳谷認為除了第六隊的誘因之外，也相信自己已經準備好了，「我覺得現在自己變得穩定許多，差不多也準備好了，尤其現在球隊又比較缺中線球員，還有年齡也是有差，如果到了一定年齡就會比較難培養，對球隊來說可塑性就會降低。」

林岳谷守備範圍大、傳球能力不錯，他也表示自己未來不管被哪一隊選到，守二壘或是游擊他都可以勝任，面對外界對他的防守給出高度評價，林岳谷表示「自己就是平常心面對，把自己該做的做好，之前一些新聞報導會有點壓力，但也就把它轉換成動力，會覺得說大家對我的實力有期待，那就要繼續努力，拿出自己的優勢，我比較希望做到保持穩定，不要一場比賽表現很好，下一場就發生失誤。」

身高178公分、體重70公斤的林岳谷算是身材偏單薄的選手，他表示除了開始計畫增重，還把同樣也就讀穀保家商的學長「王威晨」看成自己的榜樣，「他算是我的目標，雖然我不是左打，但他在場上不管是打擊還是守備，都是很穩定的選手，自己會覺得跟他有點類似，不管是從打法上還是擔任開路先鋒的角色，這也是自己還要再跟他學習的地方。」

被問到未來站上中職賽場，最想和哪位投手對決會較勁，沒想到林岳谷給的答案竟是「表哥林英傑」，他透露從小到打其實都沒有打過表哥投的球，也沒有接受過表哥的特訓，不過他笑說，「現在應該沒辦法啦。」

回憶起過去這10年參加過的各項賽事，林岳谷認為高二那年的玉山盃讓他最難以忘懷，「那是我第一次打玉山盃，也是最後一次，那一年剛好拿冠軍，冠軍賽我有被排進先發，第九局最印象深刻的那顆球就是滿壘，平鎮的打者打了一顆中間方向滾地球，原本要穿出去了，但是被我撲下去接到了，因為如果那顆沒有接到，就是會變2分，所以會覺得好險那顆接到，不然就會讓對手氣勢起來。」