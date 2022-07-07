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中職／羅暐捷3安6打點 林岳平：只有1支打好

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒統一獅隊與味全龍隊在天母球場交手，獅隊羅暐捷。記者許正宏／攝影
中華職棒統一獅隊與味全龍隊在天母球場交手，獅隊羅暐捷。記者許正宏／攝影

統一獅隊今晚靠著「挑眉哥」羅暐捷大爆發，單場3安、6分打點演出，以13：6擊敗味全龍隊，不過總教練林岳平還是點出羅暐捷不足之處，「只有第一支安打打比較好。」

羅暐捷今天在2局上首打席敲出2分打點二壘打，接下來3局、7局上也各敲出帶有2分打點的一壘打，全場5打數3安打，打擊率上升到2成13。

羅暐捷表示，近期有向打擊教練、胡金龍請益，「之前打起來感覺比較模糊，經過他們提醒有比較好。」兩人提醒羅暐捷要剛好節奏、看球，羅暐捷說：「有時候我太想把球打出去，他們告訴我要找到自己的熱區，保持流暢度。」

今晚單場6分打點刷新羅暐捷個人生涯紀錄，他表示：「是學長他們有上壘，我才有機會可以打出來。」

林岳平對羅暐捷嚴格出了名，雖然聽到媒體提及今日羅暐捷好表現，但仍說到：「是有把握住機會，但其實只有第一支有打好。」

中華職棒統一獅隊與味全龍隊在天母球場交手，獅隊羅暐捷。記者許正宏／攝影
中華職棒統一獅隊與味全龍隊在天母球場交手，獅隊羅暐捷。記者許正宏／攝影

羅暐捷 林岳平

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