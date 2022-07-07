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中職／緊咬猿屁股！明起天王山 林岳平：自己要加油

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒統一獅隊與味全龍隊在天母球場交手，獅隊先發投手柯瑞。記者許正宏／攝影
中華職棒統一獅隊與味全龍隊在天母球場交手，獅隊先發投手柯瑞。記者許正宏／攝影

統一獅隊今晚以13：6擊敗味全龍隊，緊咬著樂天桃猿隊屁股，勝差2沒有變動，明、後天兩隊將在台南棒球場正面交鋒，獅隊總教練林岳平說：「自己要加油。」

獅隊今晚以14支安打狂攻13分，羅暐捷單場3安打、6分打點，先發投手柯瑞也繳出本季代表作，98球投6局失2分，拿下個人本季首勝，用球數、局數都創下新高。

林岳平表示，柯瑞今天首局安打、保送走在前面，還好後面靠著三振、雙殺化解危機，「有好的局面，如果先掉分的話，氣勢會不同，過程還很難說。」

陳鏞基在2局上被觸身球打中頭部，當下退場休息，不過賽後還能自在活動，林岳平表示：「鏞基頭部有點腫腫、脹脹的感覺，明天再觀察狀況。」

獅隊李丞齡在7局上瞄準一顆好球帶上方的高球開轟，本季首轟出爐，不過林岳平更在意的是，李丞齡在7局下的一次失誤，讓對手進占一、三壘，才有後續發動雙盜壘的機會，餅總說：「守備上的失誤必須要減少，那支全壘打沒什麼影響。」

獅隊與龍頭猿隊保持在2場勝差，上半季剩下最後2場對戰都在自家主場，林岳平說：「自己要加油，就剩2場，要把距離再拉近。」

獅隊也早已擬定戰略，江國謙、傅于剛今天投完就會下二軍，林岳平說：「不是說他們投不好，是因為這兩天連續出賽，明天用不到，換人來補牛棚。」

林岳平 柯瑞

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