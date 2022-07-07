中職／羅暐捷得點圈3支3、6分打點 猛獅暴打龍

統一獅隊「挑眉哥」羅暐捷今晚大爆發，一人貢獻6分打點，超過去年整季成績，得點圈打擊率大進補，也幫助獅隊以13：6擊敗味全龍隊。

羅暐捷賽前得點圈打擊率2成67，15打數4安打，今晚3支3，2局在無人出局滿壘時敲出二壘打，為球隊灌進2分，3局上、7局上同樣在2出局二、三壘有人，敲出2分打點安打，得點圈打擊率上升到3成89。

加上6局被三振、9局右外野飛球出局，羅暐捷今日總計5打數3安打賺進6分打點，打點刷新個人生涯單場新高，去年他在一軍打了14場，總計也才5分打點。

獅隊在比賽前段暴打龍隊，7局上包括李丞齡本季首轟在內，再添4分，取得9：2領先，不料7局下換龍隊反撲，打了9個人次，攻下4分，追近到3分差，獅隊單局換了4名投手才止血；只不過，獅隊8、9局再添4分，回到7分領先贏下比賽。

獅隊先發投手柯瑞98球投完6局，失2分拿下個人本季首勝、中止3連敗，用球數、局數都創下本季新高，柯瑞6月23日回任先發首戰5局失7分，今天則是本季首次的優質先發演出。