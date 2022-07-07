中職／象魔力失控加守備幫倒忙 猿隊趁亂打下江山屠象

兄弟隊洋投象魔力今天開賽不穩，守備也幫倒忙，首局就被樂天桃猿隊攻下4分，一路落後到比賽結束，以3：4落敗；猿隊勝率重返6成，暫時穩住上半季龍頭，未讓排名第2統一獅隊逼近。

象魔力1局上出狀況連連，猿隊沒有錯失機會，林立率先安打、成晉獲保送，再靠陳俊秀犧牲觸擊攻占二、三壘；接著象魔力對廖健富投出觸身球，又保送梁家榮 ，猿隊輕鬆攻下全場第1分。

兄弟投手、守備都出問題，林承飛三壘飛球出局，兄弟三壘手王威晨卻傳球失誤，猿隊再下一城，下一棒藍寅倫中外野安打攻下1分打點，不料兄弟中外野手陳文杰也失誤，奉送猿隊第4分。

猿隊洋投霸林爵前3局未失分，兄弟4局下終於開張，靠陳子豪、許基宏、陳文杰安打攻下兩分，追成2：4。

兄弟6局下再展攻勢，王威晨、林書逸、陳子豪連續安打攻下1分，逼近到1分差。

象魔力從第2局開始逐漸回穩，投到6局結束退場，這5個半局只被揮出兩支安打、未再失分，飆出6次三振，失4分只有兩分責失，帳面上優質先發，還是無法成為中職本季首位8勝投手，反而吞下第5敗。

霸林爵投5.1局，被揮出8支安打、失3分奪勝，本季戰績4勝1敗，朱俊祥、豪勁合力守住最後3.2局，只讓兄弟揮出1支安打，毫無機會追加分數。

猿隊在台中洲際球場贏球後，上半季勝率從5成96升至6成04，對戰兄弟15場結束，以9勝6敗占優勢。