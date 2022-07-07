棒球／國立體大頒發榮譽教授聘書 表揚傳奇球星郭源治

國立體育大學今天頒發榮譽教授聘書給旅日退役名將郭源治，表彰他在棒球運動訓練及原住民棒球運動發展的特殊貢獻。

國立體大指出，郭源治生於1956年，是台東阿美族人，選手時期是國家代表隊的重要人物，50年代國人津津樂道的金龍少棒隊進軍威廉波特，當時全國民眾徹夜守候電視機觀看，獲勝後舉國歡騰。

日本職棒中日龍隊1981年網羅郭源治，他是日職史上第5位達成「百勝百救援」的投手，也是旅日球員唯一一人，結束15年日職生涯後，回國加盟中華職棒統一獅、中信鯨隊，取得28勝11敗的戰績。

郭源治43歲時率領中華隊到南韓，參加在漢城舉行的1999年亞洲棒球賽（雪梨奧運資格賽），對南韓先發5局表現精采，靠著經驗與鬥志屢屢化解失分危機，穩定中華隊年輕球員的緊張情緒，退場時2：2，雖然最終落敗，但卻讓球迷欣賞到一場好看、充滿鬥志的比賽。