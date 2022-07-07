中職／陳鏞基遭球直擊頭部 高國慶成最老代跑者
統一獅隊陳鏞基今晚頭部遭觸身球擊中，緊急換上「大學長」高國慶上場代跑，也觸發一項歷史紀錄，以43年又274天之齡，成為中華職棒史上最老代跑球員。
獅隊今晚在天母棒球場與味全龍隊交手，2局上林子豪敲安後，下一棒陳鏞基被陳明軒的球直擊頭盔，當場跪地，雖然必須退場休息，幸好還是自行退場。
此時獅隊換上高國慶上場代跑，他也靠著羅暐捷的二壘打回來得分，隨後繼續留在場上擔任一壘手，原本一壘手潘傑楷則移防三壘，接替陳鏞基的位置。
高國慶今年4月出賽時，年紀已經超越全壘打王林仲秋，成為中職史上第2老的野手，最老紀錄是前統一元老球員曾智偵45歲138天，不過曾智偵生涯最後兩年完全沒有代跑過。
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