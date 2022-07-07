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中職／上場想到古林勝投 江國謙中繼成功得到同學請客

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
統一獅隊江國謙賽前練習。記者蘇志畬／攝影
統一獅隊江國謙賽前練習。記者蘇志畬／攝影

昨晚看著自家打線把分數追平、超前，在牛棚準備的江國謙一度以為會換人，但投手教練還是照排他上場，江國謙一開始有想到，「是古林勝投耶。」但很快把念頭拋開，繳出1局無失分表現，拿下個人暌違2年的中繼成功。

獅隊昨晚以3：2擊敗味全龍隊，先發投手古林睿煬繳出6局失2分優質先發，後續中繼的江國謙、傅于剛、陳韻文一人1局守住勝利。

江國謙坦言，自己不僅久未登板（上一次是6月26日），也很久沒遇到低比分領先局面，「因為是（林）岱安在蹲，就照他指示去投，之前幾次也是跟他搭配。」

跟古林睿煬是平鎮高中同屆畢業，江國謙上場時就想：「自己同學，要把比分止住。」古林睿煬賽後也大方比讚，還允諾要請吃飯，江國謙透露，今天午餐外帶鐵板燒就給古林請客了，「沒特別點比較多啦，有吃飽就好。」

這期職棒雜誌「球星On Line」專欄中，古林睿煬被問到「江坤宇、林靖凱、戴培峰、江國謙中最愛誰？」，結果回答「都愛，但不愛國謙。」從兩人互動來看，當然是玩笑話，江國謙也大方回應：「不管他答案是什麼，我的答案是最愛他。」

上一次拿中繼成功已是2020年，江國謙也說：「很久了，但不會去想上去時是不是有中繼成功機會，現在還能在場上投球就很幸福了。」

江國謙去年在樂天桃猿隊一軍出賽9場、防禦率21.00，季後被戰力外，通過獅隊測試加盟，本季至今出賽9場，防禦率1.00，獅隊總教練林岳平表示：「之前在冬盟有帶過國謙，知道他還能投，投手不嫌多，以今年疫情跟牛棚狀況來看，找他來是值得的。」

江國謙表示，從戰力外到通過測試，要感謝球團、教練的指導跟信任，「就像是昨天的局面，不管分差、領先落後，就是讓你上去投。」

江國謙來到獅隊後，跟「餅總」互動上很直接，「有一次我上去把施子謙留下的跑者送回來，他就跟我說，上去要試著把別人的分數守下來。」不過好跟不好的地方都會馬上點出，江國謙說：「給選手很大信心。」

來到獅隊後，江國謙認為主要在訓練方式上有很大不同，「找到比較適合我的方式，過程中教練會留下好的方式，不適合的就會再找新方向。」

古林睿煬 牛棚

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