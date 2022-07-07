中職／又錯過中華隊 鞏冠無奈只盼快快好起來

又錯過一次中華隊，吉力吉撈．鞏冠很懊惱，今年在中華職棒明星賽被「餅總」林岳平選入中華隊，要在場上對抗明星隊，然而日前跑壘傷到膝蓋，鞏冠苦笑：「真的跟中華隊沒緣分。」

鞏冠是在龍隊7月4日對樂天桃猿隊之戰時，4局下跑向一壘為閃避觸殺，導致左膝受傷，讓他無法打完上半季剩下賽程，明星賽也更無緣，全壘打大賽棒子交給隊友拿莫．伊漾。

雖然只是表演性質的中華隊，不過鞏冠很期待，因為2015年11月的世界12強棒球賽，他曾在8月進入遞補名單，結果9月就手肘開刀，沒機會拚看看，前一次打成棒國際賽已是2014年的仁川亞運。

至於錯過全勤，鞏冠表示，每個球員都會想要每天出賽，自己也是相同心態，「但受傷了，就希望能趕快好起來，專心治療，希望趕快康復。」