中職／獅追猿不只看2場「天王山」 林岳平：場場關鍵

統一獅隊昨晚自力贏球，加上樂天桃猿隊輸球，雙方勝差拉近到2場，不過獅隊總教練林岳平更在意的是「總勝場」還差3場，所以「剩下8場，場場都是關鍵」。

獅隊明起將回到台南主場與猿隊展開二連戰，今天對味全龍隊賽前，被問到這兩場形同「天王山」的戰役，林岳平說：「只是2場對戰而已，接下來每一場都很重要。」

林岳平細數，獅隊上半季剩下8場未賽，但目前戰績28勝22敗2和排第二，距離龍頭猿隊31勝21敗1和，還落後3場勝利，「要努力追近，所以每一場都很重要。」

獅隊先發人手選擇不多，今天再推出柯瑞，明天由胡智為「投1休4」登板，後天預計是布雷克，胡智為前一次投1休4登板對手剛好也是猿隊，在6月6日繳出7局失1分的好投。

另外野手林子豪今天回到先發打線，扛起第4棒、指定打擊，林岳平表示：「子豪回來要借重他的攻擊能力，也讓（胡）金龍有些喘息機會，能不能守備還需要再觀察幾場。」