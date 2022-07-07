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中職／王維中相隔2周再投球 好感覺還在

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒味全龍隊先發投手王維中。圖／聯合報系資料照
中華職棒味全龍隊先發投手王維中。圖／聯合報系資料照

「龍王」王維中啟動練習，昨天開始進行傳接球，相隔2周的投球，背傷緩解許多，更重要的是，他認為「好的感覺沒有跑掉」。

王維中是在6月23日味全龍隊對富邦悍將隊之戰，投出6.1局失2分的優質先發，不過最後一打席對決好友申皓瑋太亢奮，球速催到150公里，卻也觸發背部傷勢，後續檢查肌肉發炎，需要休兵1個月。

經過2周的完全靜養，王維中昨天開始傳接球，他說：「前面也有做一些簡單揮臂，投完感覺不像是剛受傷那樣。」至於何時進牛棚尚無時間表，王維中說：「教練說就看我的狀況如何。」

狀況正好又碰到傷勢找上門，王維中坦言，確實不太順，「好不容易狀況找回來，又要重新開始，但是好感覺有記住，雖然2周沒投，但是沒差太多。」

7月30日舉行的中職明星賽，王維中被選進中華隊要與明星隊對抗，屆時能否趕上？王維中說：「要看狀況，不行還是會說，畢竟身體健康比較重要。」

過去旅美時期沒投過明星賽的王維中，中職明星賽也只有透過電視觀看，「印象最深就是蔣智賢有一年用右打開轟。」他說的是2017年明星賽在花蓮球場舉辦，左打的蔣智賢上場前換右打把球扛出牆，苦主是左投王溢正。

明星賽 王維中 中職

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