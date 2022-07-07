中職／兄弟下半季四大主題日 鬼滅之刃中秋連假登場

中信兄弟隊今天公布下半季台中洲際主場四大主題日，包含經典K歌「龍角散草本喉糖K歌FES.」、少女專屬「我的少女STYLE」、「爪爪鄉民大會」、聯名主題日「鬼滅之刃」，

相關活動內容如下：

7月23、24日「龍角散草本喉糖K歌FES.」835號大包廂開唱啦！23日天氣晴朗的星空周末夜，靠近一點來聽抒情歌，24日神秘嘉賓轉身之後在你身邊，實力派天菜們的金曲聽不完！中信兄弟第九屆「我不是歌手」壓軸登場，今年又有哪些球員們將一展歌喉呢？連續兩日「龍角散草本喉糖K歌FES.」帶給你視覺與聽覺的雙重饗宴，不可能不想來吧！

8月13、14日「我的少女STYLE」當喜歡的歌變成了時代的經典、喜歡的東西成為了時代的回憶、喜歡的人成為那少女心中的男孩。讓時間倒流、讓靈魂回到90年代，找尋少女的青春時光，重現心中的懷念與經典。經典女孩日「我的少女Style」帶妳回到那個時代，一場充滿復古浪漫的聯誼活動觸動少女的浪漫情懷，來談一場90年代的老派戀愛吧！

8月27、28日「爪爪鄉民大會」鄉民站出來！爪爪們從七年六亞到動物們結束了派對，從免費仔到轉戰比現場快的紫色學校，大學生從推噓箭頭變成藍色紅色頭像，聊天室直接刷一排777，各粥建設開工後又面臨倒閉。而那些傳統的炸裂今日文大家還是搶成一團，也多了許多網路神秘之力，問就是兩個字大中計。鄉民們，我的超人，黑特vs牡蠣洲際現場版，卡友抽起來，鍵總你來當，鄉民站出來！

9月9、10、11日 聯名主題日「鬼滅之刃」來囉！中秋連假三天，中信兄弟將與現象級動漫「鬼滅之刃」聯名舉辦主題日。天色漸黑，兄弟們換上鬼滅之刃聯名球衣，將在台中洲際棒球場進行連續三日的奮戰拚搏！內野下層進場將可獲得三天不同款主題球衣造型提袋，並推出多款聯名商品，更有五款主題球衣等你來蒐集！夥伴們換上你的鬼滅聯名球衣，一起到洲際棒球場大顯身手，奮力一戰！