專訪／快腿兼工具人 張建鑫不畏失敗第三度挑戰中職選秀

歷經大學4年洗禮，來自南華大學的張建鑫成為球隊的「腿哥」兼「內外野工具人」，雖然先前歷經2次選秀落選，但這並沒有澆熄他對棒球的熱情，他反而更加努力，還聘請私人教練指導，希望能找到讓他大顯身手之處，張建鑫說：「不管去哪一隊都可以，只希望有個舞台，有地方可以打球。」

身為「快腿」，張建鑫在球隊中大多擔任一、二棒，他笑著提到，自己的「快」是比賽時從對手口中聽說的：「比賽我在打擊的時候會聽到對方教練說：『內野的動作要快一點喔，腳有點快。』我就想說：『有這麼快嗎？』」

除了不得不讓對方內野守備繃緊神經的腳程，張建鑫的攻擊型態屬於「機關槍」，他也相當注重打擊能力、看重擊球的確實度，甚至私下請教練調教一番：「因為我對自己的打擊還滿有自信的，有去給私人教練上課。」重量訓練方面也下了功夫，他參加專業重訓師的課程後，學起來自主訓練。

張建鑫。圖／張建鑫提供

張建鑫對職棒懷抱憧憬，他希望能進入職棒，充實自己：「打球打這麼久了，最後就是要在這個國內最高殿堂打，也要讓自己變得更好。」打棒球是他一生的志業，就算今年還無法登上職棒舞台，他一樣會想盡辦法自主培訓，爭取機會：「繼續打球，沒有考慮當教練。」

至於欣賞的球員，張建鑫首先提到與自己同屆、青少棒時期曾一同代表中華隊征戰U15的江坤宇，雖然自己的主要守備位置一、二壘與象迷口中的「游擊車車」不同，他仍大讚江坤宇的守備能力一流。最大的偶像則是「四爺」陳傑憲：「他的打擊太好了，我最欣賞他的打擊和腳程，真的很厲害。」