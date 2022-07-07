專訪／視中職選秀為大學成果驗收 王博玄自許向陳傑憲看齊

中職季中新人選秀將於7月11日登場，畢業於平鎮目前是北市大四年級的王博玄，今年決定再次挑戰職棒。

談到過去這一年為參加選秀所做的準備，王博玄表示，「大四上半年大專盃沒有表現的很好，變得比較沒有信心，所以在寒假做了很多調整，吸取了一些教練的建議，自己也去看一些影片，觀察職棒上表現好的前輩，去揣摩他們的動作，去找到自己的特點，下半年就表現得比較不錯，剛好第六隊的成立，教練也就鼓勵我出來選秀。」

事實上王博玄曾在2020年投過一次中職選秀，但當時落榜，被問到為何隔了2年才決定重新再挑戰一次，他透露「當時想說乾脆等畢業，到時候算是給自己最後一次機會試試看，其實這兩年多了蠻多高低潮的，有受傷、打擊上的低潮，到現在回復到自己狀況比較好的時候，還有一、二年級當學弟的時候不會想那麼多，會覺得還有學長，到了三、四年級就比較想求好心切，心態上成長很多對我算是幫助很大。」

關於有沒有最想同場對決的對手或是合作的隊友，王博玄透露，「蠻想問一些學長像是陳傑憲他們的擊球想法或觀念，在球數領先和落後時不同的擊球策略，畢竟上來職棒投手層級更高，他們的球種、球路都更多，想問前輩要如何去應變，」王博玄表示之前曾經近距離看過陳傑憲練球，認為自己和他的打法相似，期許自己像「四爺」看齊。

王博玄也分享大學四年做出的調整和自己現有的優勢，「我做了不少打擊技巧和型態上的調整，以前大二、大三的時候打擊策略會是希望追求長打，但打了兩年發現，自己不適合這種形態，所以現在是希望以提高擊球率為目標，我覺得自己的強項是擊球廣角、腳程，還有我自己守備位置比較不固定，高中是守一壘，上了大學因應教練的需求改位置，因為有些學長畢業，我會去挺替他們，可以擔任多個守備位置也算是一個優勢。」

王博玄過去也累積不少實戰經驗，包含和業餘球隊比賽、參加未來之星、成棒春季聯賽等等，他認為參加過2次未來之星對他幫助甚多，「打了之後才發現，原來職棒的選手和在高中和大學遇到投球方法差很多，像是投球型態、配球策略，還有遇到一軍的選手，他們投球的尾勁特別不一樣。」