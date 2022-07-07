日職／安妮亞穿上棒球裝！「間諜家家酒」推出12球團聯名周邊
日本動漫「SPY×FAMILY間諜家家酒」開播以來受到熱烈迴響，其中擁有讀心超能力的女孩「安妮亞」，更憑著可愛的外表和個性，成為劇中的人氣角色之一。近來連日本職棒12球團，都與「SPY×FAMILY間諜家家酒」合作，推出許多聯名商品。
根據日本媒體「ORICON NEWS」報導，間諜家家酒動畫網站在7月1日，宣布與日本職棒12球團的活動。官網指出，各球團將以各種不同表情、姿勢的Q版安妮亞和佛傑家做為造型，推出相關T恤、毛巾、立牌和徽章等周邊商品，預計將在7月8號正式發售。
「SPY×FAMILY間諜家家酒」原著為刊登在集英社漫畫app「少年JUMP+」的作品，故事描述西國間諜「黃昏」為了執行任務，潛入東國化名「洛伊德．佛傑」，並收養擁有超能力的女兒「安妮亞」及和殺手「約兒」假結婚，為完成任務共組臨時家庭。
間諜家家酒自2019年3月開始連載，並在今年4月推出第一季動畫，第二季也預計在10月播出。目前漫畫單行本銷量已經突破2000萬大關，頗有既「鬼滅之刃」熱潮後，成為現象級作品的氣勢。
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