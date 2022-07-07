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日職／中田翔靠票選進選明星賽 「球迷超傻眼」本人也意外

聯合新聞網／ 綜合報導
中田翔本季成績平平，但仍獲選明星賽一壘手。圖擷取自twitter
中田翔本季成績平平，但仍獲選明星賽一壘手。圖擷取自twitter

日本職棒2022明星賽投票結果正式出爐，總人氣王由目前洋聯的全壘打王，西武的山川穗高獲得，曾創下完全比賽的羅德投補搭檔佐佐木朗希與松川虎生也都順利入選。央聯部分則由養樂多的主砲村上宗隆獲得第一高票，而去年從火腿轉隊到巨人的內野手中田翔，則當選成為明星一壘手。

根據日本媒體「中日體育」報導，截至明星賽獲選者公布前的7月5日，中田翔的成為52場出賽，打擊率2成34，7支全壘打與23分打點。與全盛時期單季30轟左右的身手相比遜色不少，且有不少場次都是替補上陣，因此能夠獲得青睞，可說是跌破許多人的眼鏡。

不少網友就表示「為什麼一壘會選中田翔啊」、「完全無法認同」、「以後應該設個出賽率幾％以上比較好」、「每年都有覺得很奇怪為啥會選中的人」、「大家也不是都查了成績才投票的」、「他有火腿跟巨人兩方面的球迷票吧」、「比起明星賽，更想看到球季結束，得到兩聯盟的個人獎項得主，互相來個『真實力者』對抗賽」。

報導分析，中田翔之所以能夠獲選，其中一個原因在於缺乏競爭對手。其他隊司職一壘手的洋砲，本季表現大多不理想，只有廣島的麥克布魯姆（Ryan McBroom）繳出打擊率2成78、9發全壘打與43分打點（截至7月5日）較突出。因此在消去法之下，才會使得中田翔得以出線。中田翔本人也對此感到意外，表示「這樣的出賽數和成績還能被球迷選上，真的是非常感謝」。

另外，阪神虎一共有4人入選明星賽，為12球團最多，其次為巨人、軟銀和羅德，分別都有3人入選。東洋廣島鯉魚則是唯一一支無人入選明星賽的球隊。

日本明星賽投票結果

中央聯盟

先發投手 青柳晃洋（阪神）228394票

中繼投手 湯淺京己（阪神）278348票

後援投手 翁田大勢（巨人）305831票

捕手 木下拓哉（中日）215564票

一壘手 中田翔（巨人）300724票

二壘手 牧秀悟（橫濱）265093票

三壘手 村上宗隆（養樂多）400097票

游擊手 坂本勇人（巨人）306787票

外野手 佐藤輝明（阪神）394138票、塩見泰隆（養樂多）290389票、近本光司（阪神）282825票

太平洋聯盟

先發投手 佐佐木朗希（羅德）304034票

中繼投手 又吉克樹（軟銀）314455票

後援投手 松井裕樹（樂天）250656票

捕手 松川虎生（羅德）341160票

一壘手 山川穗高（西武）461740票

二壘手 淺村榮斗（樂天）313066票

三壘手 野村祐希（火腿）288635票

游擊手 今宮健太（軟銀）376642票

外野手 柳田悠岐（軟銀）457217票、吉田正尚（歐力士）439203票、松本剛（火腿）328967票

中田翔 巨人

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