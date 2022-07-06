中職／德保拉抗雨投出完封勝 猿隊魔術數字熄燈

今晚在台中洲際球場進行的中信兄弟、樂天桃猿隊之戰，兩度被雨打斷，但比賽仍打完9局，德保拉更是從頭投到尾，幫助兄弟以1：0險勝，加上另一地統一獅隊贏球，猿隊上半季封王魔術數字消失。

兩隊先發投手都很猛，賽事兩度被雨中斷卻沒打亂節奏，猿隊黃子鵬投出102球、7局無失分的表現，雖被敲6支安打另有2次保送，都能化解危機，只是沒等到分數支援。

兄弟王牌德保拉更猛，只用93球就投出生涯第2場完封勝，被敲4支安打，另有8次三振、1次觸身保送，最後就以三振朱育賢為比賽收尾。

這是德保拉生涯第2次完封勝，前一次也在今年，4月30日投了103球、9局，投出多達10次三振，對手同樣是樂天桃猿隊。

兄弟打線在8局下得到寶貴1分，陳子豪敲安後靠犧牲打推進上二壘，接著由林志綱代跑，趁著詹子賢的安打直闖本壘，原本被判出局，不過經電視重播輔助判決後，認定沒有被觸殺，成功滑進1分，林志綱看到結果也興奮振臂。

這一敗對猿隊來說損失慘重，因獅隊同日贏球，雙方勝差縮減到2場，兩隊還有兩場對戰，獅隊有能力自力翻盤，猿隊剛亮起的魔術數字M6又熄滅了。