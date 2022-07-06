快訊

盤點歷年政壇「論文門」！他被通緝、她丟了碩士還挨告 唯獨他安全下莊

我國輸香港芒果檢出新冠病毒全部銷毀 農委會晚間回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／猛獅逆轉擒龍 古林睿煬倒吃甘蔗等到勝投

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
統一獅先發投手古林睿煬。記者侯永全／攝影
統一獅先發投手古林睿煬。記者侯永全／攝影

統一獅味全龍隊今晚在天母棒球場交手，因雨延後1小時開打，獅隊先發投手古林睿煬開賽投得掙扎，然而度過亂流瞬間回穩，幫助球隊以3：2拿下勝利，以6局失2分的優質先發收下本季第6勝。

龍隊在1局下先馳得點，李凱威敲安再盜上二壘，加上拿莫．伊漾適時安打得分，3局下郭天信保送後，再靠著李凱威安打上三壘，林智勝的高飛犧牲打敲回第2分。

面對2分落後，獅隊在6局上突破龍隊洋投布里悍封鎖，李丞齡保送、林靖凱安打，無人出局攻占一、二壘，陳傑憲、胡金龍連續兩個滾地球推進，進帳1分，接著布里悍暴投送給獅隊追平分。

7局上布里悍再出現破口，同樣保送開局，林岱安觸擊推進送上得點圈，接著陳重廷敲出三壘滾地球造成失誤，也讓獅隊得到超前分。

古林睿煬表現倒吃甘蔗，雖然前3局丟掉2分，但從3局解決拿莫．伊漾開始，連續解決12人次，沒有再讓人上壘，總計95球投完6局，被敲4支安打，失2分，另有5次三振、1次四壞，6次勝投並列聯盟第三。

布里悍投得不差，8局被敲6支安打失3分，2分責失，同樣是優質先發，另有4次三振、2次四壞，然而1分之差決定勝負。

獅隊中繼投手江國謙、傅于剛各投1局無失分，幫助球隊守住勝利，兩人同收本季第一次中繼成功，有趣的是，兩人上次中繼成功同樣也是兩年前的事；陳韻文收下本季第5次、生涯第120次救援成功。

布里悍 古林睿煬 統一獅 味全龍

延伸閱讀

中職／6月MVP兩張新面孔 古林睿煬、范國宸最突出

中職／意外古林睿煬票選第ㄧ 餅總明星賽怎麼挑投手？

中職／古林睿煬三振能力強 欲成王牌還需改進控球

中職／輔助判決重播近10分鐘仍誤判 聯盟：虛心檢討

相關新聞

中職／再網羅前韓職三振王 林岳平：應該確定了

不只費爾斯（Mike Fiers），統一獅隊再網羅前韓職三振王山普森（Keyvius Sampson），本季第5號洋投也...

中職／鞏冠左膝傷至少休到下半季 龍隊又少一主砲

味全龍隊主砲吉力吉撈．鞏冠跑壘時弄傷左膝，由於尚有積水，要等2周後才能再做檢查，上半季提前退出一軍戰力，總教練葉君璋表示...

中職／猛獅逆轉擒龍 古林睿煬倒吃甘蔗等到勝投

統一獅與味全龍隊今晚在天母棒球場交手，因雨延後1小時開打，獅隊先發投手古林睿煬開賽投得掙扎，然而度過亂流瞬間回穩，幫助球...

中職／捕獲林智勝「偷練」 郭天信想學習

味全龍隊「天哥」郭天信昨天球隊休假日到球場參與拍攝活動，沒想到聽見打擊練習區傳出擊球聲響，他探頭一看，是40歲的林智勝在...

中職／林安可最快下周上一軍 林子豪歸隊談盜壘還是會怕

統一獅隊三壘新星林子豪先前因盜壘導致右大腿受傷，今天到一軍賽前練習加入測試，狀況沒有問題，總教練林岳平安排他在後段伺機代...

日職／真被鄉民說中？日職球評：王柏融可能快回台灣了

效力於日本火腿鬥士的我國好手「大王」王柏融，本季未獲「BIGBOSS」新庄剛志監督青睞，遲遲未升上一軍，而日本球評高木豊也注意到這點，更在近日於節目中表示：「王柏融幾乎快回台灣了」，此話一出立即引起球

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。