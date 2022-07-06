聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／猛獅逆轉擒龍 古林睿煬倒吃甘蔗等到勝投
統一獅與味全龍隊今晚在天母棒球場交手，因雨延後1小時開打，獅隊先發投手古林睿煬開賽投得掙扎，然而度過亂流瞬間回穩，幫助球隊以3：2拿下勝利，以6局失2分的優質先發收下本季第6勝。
龍隊在1局下先馳得點，李凱威敲安再盜上二壘，加上拿莫．伊漾適時安打得分，3局下郭天信保送後，再靠著李凱威安打上三壘，林智勝的高飛犧牲打敲回第2分。
面對2分落後，獅隊在6局上突破龍隊洋投布里悍封鎖，李丞齡保送、林靖凱安打，無人出局攻占一、二壘，陳傑憲、胡金龍連續兩個滾地球推進，進帳1分，接著布里悍暴投送給獅隊追平分。
7局上布里悍再出現破口，同樣保送開局，林岱安觸擊推進送上得點圈，接著陳重廷敲出三壘滾地球造成失誤，也讓獅隊得到超前分。
古林睿煬表現倒吃甘蔗，雖然前3局丟掉2分，但從3局解決拿莫．伊漾開始，連續解決12人次，沒有再讓人上壘，總計95球投完6局，被敲4支安打，失2分，另有5次三振、1次四壞，6次勝投並列聯盟第三。
布里悍投得不差，8局被敲6支安打失3分，2分責失，同樣是優質先發，另有4次三振、2次四壞，然而1分之差決定勝負。
獅隊中繼投手江國謙、傅于剛各投1局無失分，幫助球隊守住勝利，兩人同收本季第一次中繼成功，有趣的是，兩人上次中繼成功同樣也是兩年前的事；陳韻文收下本季第5次、生涯第120次救援成功。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言