中職／猛獅逆轉擒龍 古林睿煬倒吃甘蔗等到勝投

統一獅與味全龍隊今晚在天母棒球場交手，因雨延後1小時開打，獅隊先發投手古林睿煬開賽投得掙扎，然而度過亂流瞬間回穩，幫助球隊以3：2拿下勝利，以6局失2分的優質先發收下本季第6勝。

龍隊在1局下先馳得點，李凱威敲安再盜上二壘，加上拿莫．伊漾適時安打得分，3局下郭天信保送後，再靠著李凱威安打上三壘，林智勝的高飛犧牲打敲回第2分。

面對2分落後，獅隊在6局上突破龍隊洋投布里悍封鎖，李丞齡保送、林靖凱安打，無人出局攻占一、二壘，陳傑憲、胡金龍連續兩個滾地球推進，進帳1分，接著布里悍暴投送給獅隊追平分。

7局上布里悍再出現破口，同樣保送開局，林岱安觸擊推進送上得點圈，接著陳重廷敲出三壘滾地球造成失誤，也讓獅隊得到超前分。

古林睿煬表現倒吃甘蔗，雖然前3局丟掉2分，但從3局解決拿莫．伊漾開始，連續解決12人次，沒有再讓人上壘，總計95球投完6局，被敲4支安打，失2分，另有5次三振、1次四壞，6次勝投並列聯盟第三。

布里悍投得不差，8局被敲6支安打失3分，2分責失，同樣是優質先發，另有4次三振、2次四壞，然而1分之差決定勝負。

獅隊中繼投手江國謙、傅于剛各投1局無失分，幫助球隊守住勝利，兩人同收本季第一次中繼成功，有趣的是，兩人上次中繼成功同樣也是兩年前的事；陳韻文收下本季第5次、生涯第120次救援成功。