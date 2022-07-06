快訊

國內現首例BA.5 專家曝這時疫情再起：單日5萬例甚至更高

林智堅論文案被點名 李眉蓁認錯「努力把學位讀回來」

下班回家慎防大雨！氣象局針對雙北發布大雷雨警示

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／捕獲林智勝「偷練」 郭天信想學習

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊郭天信（左）。圖／味全龍隊提供
味全龍隊郭天信（左）。圖／味全龍隊提供

味全龍隊「天哥」郭天信昨天球隊休假日到球場參與拍攝活動，沒想到聽見打擊練習區傳出擊球聲響，他探頭一看，是40歲的林智勝在自主訓練，郭天信自認已算認真練習，但看到林智勝還是覺得「自己練太少了」。

這段過程，郭天信放在個人社群媒體，又被林智勝轉發，才被大眾知道，郭天信表示：「看到當下覺得，能打那麼久不是沒有原因的。」

林智勝生涯踏入第19年，今年轉戰味全龍隊首戰就開轟，超越張泰山的中職289轟紀錄獨居史上第一，本季目前累積292轟，有望一搏300轟里程碑。

林智勝的加入，對龍隊陣中年輕球員有不少影響，郭天信就說：「他練習的時候很認真，雖然場下喜歡開玩笑，但上場就是百分之百的付出，很想像他一樣。」

更讓郭天信驚訝的是，林智勝練習的非常勤勞，「通常大家休息的時候，他還是會自主訓練，我會在練習日留下來加練，看到他還是覺得自己練太少，但通常一周打下來滿累的，還在想怎麼調整。」

從林智勝身上，郭天信還學到另一件事，就是不去鑽牛角尖，「智勝的經驗真的很多，遇到問題常常會去跟他請教，我是個常鑽牛角尖的人，但今年已經比去年好多了。」

林智勝 郭天信 味全龍

延伸閱讀

中職／看見名字從明星隊移往中華隊 郭天信受寵若驚

中職／林智勝、王勝偉入選明星隊 林威助：打出價值

中職／林智勝打3安、跑3分 悍將范米特7敗又獨占敗投王

中職／292轟出爐 林智勝讚德保拉男子漢：都投直球

相關新聞

中職／再網羅前韓職三振王 林岳平：應該確定了

不只費爾斯（Mike Fiers），統一獅隊再網羅前韓職三振王山普森（Keyvius Sampson），本季第5號洋投也...

中職／鞏冠左膝傷至少休到下半季 龍隊又少一主砲

味全龍隊主砲吉力吉撈．鞏冠跑壘時弄傷左膝，由於尚有積水，要等2周後才能再做檢查，上半季提前退出一軍戰力，總教練葉君璋表示...

中職／捕獲林智勝「偷練」 郭天信想學習

味全龍隊「天哥」郭天信昨天球隊休假日到球場參與拍攝活動，沒想到聽見打擊練習區傳出擊球聲響，他探頭一看，是40歲的林智勝在...

中職／林安可最快下周上一軍 林子豪歸隊談盜壘還是會怕

統一獅隊三壘新星林子豪先前因盜壘導致右大腿受傷，今天到一軍賽前練習加入測試，狀況沒有問題，總教練林岳平安排他在後段伺機代...

日職／真被鄉民說中？日職球評：王柏融可能快回台灣了

效力於日本火腿鬥士的我國好手「大王」王柏融，本季未獲「BIGBOSS」新庄剛志監督青睞，遲遲未升上一軍，而日本球評高木豊也注意到這點，更在近日於節目中表示：「王柏融幾乎快回台灣了」，此話一出立即引起球

專訪／旅外夢碎到浴火重生 開南童堉誠自認是選秀游擊即戰力

職選秀將在下禮拜一7月11日正式登場，而本屆因台鋼雄鷹成為職棒第6隊的關係，各界好手紛紛前來挑戰，最終成功進入到選秀會的名單就高達185人，而其中不乏有許多旅外好手，以及大量潛力新秀投入，這裡面就包括

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。