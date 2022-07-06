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中職／捕獲林智勝「偷練」 郭天信想學習
味全龍隊「天哥」郭天信昨天球隊休假日到球場參與拍攝活動，沒想到聽見打擊練習區傳出擊球聲響，他探頭一看，是40歲的林智勝在自主訓練，郭天信自認已算認真練習，但看到林智勝還是覺得「自己練太少了」。
這段過程，郭天信放在個人社群媒體，又被林智勝轉發，才被大眾知道，郭天信表示：「看到當下覺得，能打那麼久不是沒有原因的。」
林智勝生涯踏入第19年，今年轉戰味全龍隊首戰就開轟，超越張泰山的中職289轟紀錄獨居史上第一，本季目前累積292轟，有望一搏300轟里程碑。
林智勝的加入，對龍隊陣中年輕球員有不少影響，郭天信就說：「他練習的時候很認真，雖然場下喜歡開玩笑，但上場就是百分之百的付出，很想像他一樣。」
更讓郭天信驚訝的是，林智勝練習的非常勤勞，「通常大家休息的時候，他還是會自主訓練，我會在練習日留下來加練，看到他還是覺得自己練太少，但通常一周打下來滿累的，還在想怎麼調整。」
從林智勝身上，郭天信還學到另一件事，就是不去鑽牛角尖，「智勝的經驗真的很多，遇到問題常常會去跟他請教，我是個常鑽牛角尖的人，但今年已經比去年好多了。」
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