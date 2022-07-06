日職／真被鄉民說中？日職球評：王柏融可能快回台灣了

效力於日本火腿鬥士的我國好手「大王」王柏融，本季未獲「BIGBOSS」新庄剛志監督青睞，遲遲未升上一軍，而日本球評高木豊也注意到這點，更在近日於節目中表示：「王柏融幾乎快回台灣了」，此話一出立即引起球迷間討論。

現擔任解說員的岩本勉，近日在自己的YouTube上邀請知名日職球評高木豐談論火腿隊目前的情況，而在節目進行到後段時，高木豐特地談及王柏融，更直言這名來自台灣的「柏融大王」快要回台灣了，一說完就讓另外一位來賓森藤惠美笑了出來。

岩本勉隨後補充說：「職棒就是個殘酷的世界，王柏融得到了很多機會，當初他也備受期待，結果本季卻遲遲未能升上一軍。」緊接著表示，其實以他現在的技術與年齡，回到台灣後還是有機會繼續屠殺中職，但因日職投手等級普遍高於台灣，他只能在二軍出賽也是情有可原。

最後岩本勉更指出守備一直是王柏融的罩門，身旁的高木豐也認同，而且也同意若王柏融回台灣後，依然會是一名明星級球員。

王柏融本季在一軍出賽8場僅敲出一支安打，打擊率為慘淡的0.053，近期雖然在二軍展現不錯的手感，包含今天對戰養樂多又有雙安演出，包含一支長打，打擊率也回升到0.333，可惜還是難回一軍。

王柏融二軍敲雙安 火腿不敵養樂多

【中央社／台北6日電】

效力於北海道日本火腿鬥士隊台灣野手王柏融今天在二軍出戰東京養樂多燕子隊，2打數都敲出安打，但團隊打線遭到對方投手群壓制，全場僅出現4支安打，最終以1比6輸球。

日本職棒二軍例行賽火腿隊今天在主場與養樂多隊交手，王柏融擔任先發第4棒，守右外野。

面對養樂多派出投手金久保優斗先發，火腿隊開路先鋒万波中正首局就擊出安打，2出局後輪到王柏融打擊時，火腿隊靠著投手暴投，先馳得點，王柏融隨後敲安，但球隊未能延續攻勢。

王柏融4局下登場揮出二壘安打，但打線同樣未能串連，球隊最終以1比6落敗。

火腿隊全場僅揮出4支安打，王柏融就包辦2支，賽後打擊率升至3成33。