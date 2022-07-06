中職／林安可最快下周上一軍 林子豪歸隊談盜壘還是會怕

統一獅隊三壘新星林子豪先前因盜壘導致右大腿受傷，今天到一軍賽前練習加入測試，狀況沒有問題，總教練林岳平安排他在後段伺機代打，林安可也有望在下周升上一軍。

林子豪是在6月1日對富邦悍將隊盜壘時，右大腿一級拉傷，到今天賽前參與練習，結束後「餅總」林岳平立刻上前關心，林子豪回應說：「感覺不錯。」

由於是盜壘受傷，林子豪坦承在滑壘時還是會有點怕，「只能先做好心理準備。」原本預期自己只要休一到兩周，沒想到大腿持續緊繃，沒辦法跑壘，打擊也有點跑掉，動作不協調，透過二軍總教練劉育辰協助調整，感覺順很多。

一回歸就是爭冠關鍵期，林子豪表示心情上是滿興奮的，「想趕快上來，在下面主要是透過練習、投打實戰，很久沒真的比賽了，打晚上可能還是要適應一下。」

除了林子豪外，林安可也有望近期歸隊，林岳平表示，林安可目前已在實戰打擊練習，本來預計本周開始實戰，但目前二軍人手不足延賽，下周會評估到二軍或是直接到一軍實戰。

另外蘇智傑目前也開始T座打擊練習，林岳平表示：「他目前腳還是只能基礎活動，衝刺、急停都還沒辦法。」