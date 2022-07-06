中職／鞏冠左膝傷至少休到下半季 龍隊又少一主砲

味全龍隊主砲吉力吉撈．鞏冠跑壘時弄傷左膝，由於尚有積水，要等2周後才能再做檢查，上半季提前退出一軍戰力，總教練葉君璋表示，對球隊戰力確實有影響。

龍隊在7月4日澄清湖球場對樂天桃猿隊之戰，4局下鞏冠跑向一壘、閃避觸殺，導致左膝受傷，今年中華職棒唯一全勤選手也確定消失。

葉總今天更新鞏冠傷情，「目前還有發炎、積水，也有些拉傷，2周後再檢查，但沒有太嚴重的狀況，應該不會休息太久。」不過上半季也只剩下大約2周的賽程。

目前正值爭冠期，樂天桃猿隊雖然亮起魔術數字M6，不過其他球隊仍有機會逆轉，龍隊勝差5場也還有機會，此時少了鞏冠，葉總說：「他對球隊一直有很大貢獻，每一場都需要他，確實會有些影響。」

另外洋將龍德力也可能要下半季才能歸隊，加上王維中、林子昱兩名先發投手上半季也提前報銷，「狀況已經很壞。」葉君璋說：「但如果球隊能夠度過，就代表有所成長。」