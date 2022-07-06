專訪／旅外夢碎到浴火重生 開南童堉誠自認是選秀游擊即戰力

職選秀將在下禮拜一7月11日正式登場，而本屆因台鋼雄鷹成為職棒第6隊的關係，各界好手紛紛前來挑戰，最終成功進入到選秀會的名單就高達185人，而其中不乏有許多旅外好手，以及大量潛力新秀投入，這裡面就包括了曾經的旅外大物開南大學童堉誠。

童堉誠為前中信鯨童琮輝之子，而他的棒球天賦也遺傳自爸爸，曾在美國夏季聯盟中，獲得許多外國球探的青睞，一度有機會旅美，可惜造化弄人，童堉誠因關節唇破裂導致旅外機會告吹，而他在開刀後努力復健，並在台剛測試會靠優異表現獲得球團推薦，我們透過QA模式，帶大家了解他是怎麼一路挺過來，以及如何克服身為星二代的光環。

Q:我們首先聊聊你關節唇破裂的那段期間是如何挺過來的吧

A: 一開始不太願意面對曾一度想放棄，醫生建議開刀，因此最後決定拼看看，當時連生活上也受到很大的困擾。

Q:身為職棒球員的兒子，從小就背負著星二代這對於你來說是激勵還是壓力？

A: 其實一開始並不知道爸爸是職業球員，慢慢長大後，那種壓力也隨之而來，我曾被貼上標籤很壓抑，而且會讓我害怕導致不想開始逃避打棒球。

Q:我們都知道你在美國夏季聯盟的好表現，曾經一度讓你有機會旅外，能否說說看在美國那段時間對你的影響呢？

A: 我覺得在美國那段期間蠻開心的，我比較沒包袱，因為環境跟台灣很不一樣，可能因為是我有個打職棒的爸爸吧，所以在台灣讓我感覺壓力比較多，但不管面對什麼樣的挑戰或壓力，我都會去克服的。

Q:大學效力於開南大學4年，是否能讓大家知道一下，你覺得郭李建夫教練對你的影響有哪些呢？

A: 很感謝教練讓我獲得公費生的名額，減輕了我很多壓力，能讓我更專注在棒球球技上，尤其大二、大三的時候，教練沒有放棄你，在我傷後回歸也很願意給我機會，真的很謝謝教練在大學時後對我的照顧。

Q:你是否還會想旅外呢？要是還有機會會不會再挑戰一次看看？

A: 當然會，因國外就是不同的環境，而且可以體驗更多生活文化上，不同的差異，而且我覺得美國更科學化，我很想了解他們練習的方式有什麼不一樣。

Q:恭喜你在獲得台鋼推薦後，正式獲得選秀會的門票，是否有想加入的職業隊以及最喜歡的球星呢？

A: 對我來說6隊都非常喜歡，不管去哪隊打球都好。至於說到球星的話，我蠻喜歡「大師兄」林智勝，因為他的Power跟速度還有守備都很頂尖，我覺得他有成為大聯盟選手的實力。

Q:目前為止你覺得你的優勢是什麼，和大家分享一下？

A:我認為我的打擊能力非常好，再來就是跑壘速度也很快，能立即成為職棒球隊的即戰力。

A:我覺得獲選後，我能很快銜接到職業的強度，我對自己的球技很有信心，加上經紀公司心理師的幫忙，雖然一開始我也會顧慮很多，但他幫助我心理建設後，我更容易脫離低潮，變得比較不會想太多。

根據了解，目前童堉誠已被眾多球隊納入選秀名單中，而他也在日前為某個職業球團進行測試，並獲得球探以及教練團讚不絕口，非常有可能在今年子承父業，順利成為職棒球隊的游擊即戰力。