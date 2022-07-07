專訪／戴焙麟身形像陳子豪 受張政禹鼓舞不放棄再拚中職選秀

高中畢業後投入中職選秀失利，即將升上大四的戴焙麟也曾想過結束棒球生涯，但他陸續收到來自學長張政禹的鼓舞、家人的支持，熱愛棒球、又想分擔家計的心也成了他繼續打拚的原因。皇天不負苦心人，戴焙麟在6月底的中職新人測試會開轟，接下來要生涯第二度挑戰中職選秀會。

戴焙麟分享，自己姓名的第二個字應該要唸ㄅㄟˋ，不過總是被唸成ㄆㄟˊ，他苦笑說：「從國小打球開始大家都唸ㄆㄟˊ一直到現在，大家都以為我是戴培峰的弟弟。」

右投左打的戴焙麟透露自己其實天生就是左撇子，不過後來被改成右撇子，「國小的時候用右打非常不順，換成左打就很順。」而戴焙麟喜歡的球員張志豪、陳子豪、許基宏、王威晨也都是左打，他提到自己大一時曾經模仿王威晨的打擊型態，但教練希望他找回自己的方式：「雖然打出去都是拉打，但都盡量往中外野攻擊。」

戴焙麟也對自己的揮棒速度和打擊爆發力有信心，盡管先前他在台鋼雄鷹測試會表現失常，但他後來在中職測試會開轟，順利取得選秀資格。身為外野手的他，守備優勢則在於臂力和判斷力。

現效力於味全龍的張政禹和戴焙麟一樣來自美和中學、南華大學，他在2018年選秀會失利，不過隔年他就被味全選中，如今已成為球隊內野固定班底。戴焙麟回憶起自己在2019年落選後，張政禹給他的精神喊話：「都已經打到大學了就一個目標而已，就是進職棒。不要去想別的，不要去想成棒、或是當教練，那些都是等真的沒有機會才去的。」

南華大學外野手戴焙麟第二度叩關中職選秀。圖／戴焙麟提供

2019年選秀結束後，戴焙麟獲邀參與中信兄弟自主培訓，那段期間他接受球團訓練、伙食、喝高蛋白，身形變得越來越壯碩，培訓結束後也沒有瘦下來，不知不覺地就來到106公斤，再加上179公分的身高，戴焙麟笑著說：「很多人說我很像陳子豪，還有人說像陳琥。」甚至被新進的學弟誤認成是捕手。

上回接受媒體訪問時，戴焙麟提到生病的母親忍不住淚崩，他表示，家裡經濟狀況很不好，母親生病前的收入就已不多，父親則是工作不穩定，除了家裡的基本支出外，還要讓他買球具等，他說：「爸爸之前一整年都沒有工作，但他還是每個月都給我零用錢，他跟我說這是他存很久的錢，如果我之後開始工作或上職棒的話一定要存錢。」

戴焙麟表示，倘若今年選秀未獲青睞，他會趁著大學最後一年好好提升自己，明年再來，因為他不想輕易放棄棒球：「會覺得為什麼浪費那麼多時間、那麼努力、花了那麼多錢，就這樣說不打就不打。」父母也支持他的選擇，認為拚那麼久了，就堅持到底。不過戴焙麟也做出明年還是沒機會的最壞打算：「打業餘是第二條路，當教練就是最後一條，更差的就是去當職業軍人，那就跟棒球沒有任何關係了，這是最差的結果。」