中職／把舞步帶回墨西哥 獅隊最會「扭」洋砲羅薩重返墨聯
曾被媒體封為最會「扭」的統一獅洋砲羅薩（Wilin Rosario），季初一度被受教練團期待，可惜因跑壘導致受傷，本季僅出賽4場，最終因復健調整不如預期，因此遭到球隊忍痛解約，而近日傳出他加盟墨西哥聯盟瓜達拉哈拉街頭樂隊（Mariachis de Guadalajara）。
瓜達拉哈拉街頭樂隊在近日於推特上，發文歡迎羅薩的加盟，而他也隨即也投入球隊的比賽，更擔任球隊指定打擊第4棒，可惜此戰3打數無安打，但幫助球隊順利跑回1分。
Hola Wilin Rosario ✌️— Mariachis (@MisMariachisGDL) July 5, 2022
¡Bienvenido al Mariachi! 🎺🔥 pic.twitter.com/ILC0vvEvwT
羅薩去年也效力於此聯盟的普埃布拉鸚鵡隊（Pericos de Puebla），並在今年轉戰中職，繳出14打數5安打1發全壘打，打擊率3成57的成績後，因傷遭到釋出，於6月2日離隊，並在近日正式重返墨聯。
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