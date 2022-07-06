中職／曾同場對決王維中！傳前韓職三振王成獅隊第5位洋將

統一獅洋將補強不間斷，除了確定網羅生涯在大聯盟累積75勝的「吹哨者」費爾斯（Mike Fiers）將於本周抵台，近日又傳出另一位曾奪下韓職三振王的右投辛普森（Keyvius Sampson）即將加盟，並且預定下周就會來台。

辛普森於2009年在第四輪被教士隊選中，並在2013年首度進入大聯盟40人名單，之後成為浪人陸續待過紅人、響尾蛇、遊騎兵、馬林魚；2018年轉戰韓職，更曾與當時還在NC恐龍的王維中同場對決過。

辛普森當年效力韓華鷹拿下13勝8敗，整季主投161.2局送出195張老K，奪下當年的韓職三振王，2019年後重回美職體系但沒上過大聯盟，今年才又轉戰大西洋獨立聯盟，出賽7場繳出3勝2敗、ERA 3.41的成績。

根據《自由時報》報導，統一獅領隊蘇泰安對於辛普森是否為第5位洋將沒有面回應，僅表示「順利的話看有沒有機會下周來台」。