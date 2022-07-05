中職／富藍戈秀155公里火球 龍總提醒不能只會來硬的

富邦悍將隊今天以1：3不敵中信兄弟隊，新洋投富藍戈今天在第7局登板，面對4人次只被敲出1支鳥安，最快球速155公里，首席教練黃泰龍點出他的課題，不能過於信賴自己的球速。

富藍戈曾在韓職投出160公里球速，球速是他的最大武器，今天一登板也飆出多顆破150公里火球，共用19球抓下3個出局數，僅讓黃韋盛打出一支不營養的安打。

黃泰龍表示，看他今天投的狀況還不錯，但也有請投手教練羅曼和他說，台灣打者對於速球並不畏懼，「要請他注意一下，不是單純直球丟進去而已，要要求一下進壘角度，這是第一場出賽，要讓他知道台灣打者不是他想像的速度快就會來不及，他們是有能力應付的。」

富藍戈的初登板心情是興奮，他表示今天只有1局，主要是調整、適應一下節奏，下一場預期可以投更多局、甚至先發。對於「龍總」提到的課題，他也說自己正在學習中，「會去多認識台灣打者」。