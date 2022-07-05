中職／江少慶控球大爆走仍優質先發 助總：對方是王牌

富邦悍將隊本土王牌江少慶開賽控球大爆走，首局4次保送、全場6次保送，中信兄弟隊把握他的不穩，首局不靠安打、0打數就打下2分，終場以3：1贏球。悍將首席教練黃泰龍直言，聯盟最高薪投手，連兩場先發都在首局遇到大亂流，需要再與他溝通。

江少慶帳面上繳出6局失2分優質先發，只被敲出3安打，但多達6次保送，投100球只有57顆好球，吞下本季第6敗，掉到1勝6敗。

黃泰龍對於江少慶首局亂流，他說：「不清楚，要請投手教練再和他溝通一下。」他直言：「聯盟最高薪的投手，第一局突然間發生這種狀況，相信他自己也會滿沮喪。」

黃泰龍指出，江少慶上一場在天母的登板，同樣在首局遇到問題，要再請投手教練了解他在上場前的狀況，「投手教練回報賽前牛棚都是狀況很好，但第一局落差滿大，要再與他溝通，協助他趕快進入狀況。」

兄弟第1局打了6人次，出現4次四壞、2支高飛犧牲打，第3個出局數是發動雙盜壘死在本壘，變相幫江少慶化解危機。

對於兄弟0打數攻下2分，兄弟教頭林威助表示有遇過但比較少，「對方投手第一局控球比較不穩，滿壘兩次高飛犧牲打，但他後來有穩定下來，對方是王牌投手嘛！球威也有，所以沒那麼簡單。」