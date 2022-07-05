中職／鄭凱文好投想讓教練安心 減少依賴3洋投

鄭凱文相隔16天再度先發，繳出7局失1分好投，幫助中信兄弟隊以3：1力克富邦悍將隊，總教練林威助讚：「表現得滿好的」，鄭凱文賽後霸氣喊話，想要投出讓教練安心的感覺，「才不會比較依賴3位洋投」。

兄弟在上半季以洋投先發優先，鄭凱文今天在新莊球場的登板，僅是兄弟打了53場以來第16場由本土投手先發的比賽，場次為5隊最少，鄭凱文多次休了超過10天才登板，此役距離前一次先發也相隔16天。

鄭凱文強勢繳出好投，先發7局僅被敲出3安打，唯一失分是第5局高國輝的陽春砲，鄭凱文取得本季第2勝，僅是兄弟本季第4場本土投手先發勝，前一勝已要追溯到5月20日的吳哲源。

「教練有他們考量，畢竟現在還有爭冠機會，可能會以洋投為主。」鄭凱文表示，近期的先發通知都比較臨時，在賽前兩、三天得知，用最短的時間把自己準備好，展現出實力，「不管教練那邊怎麼想法，就是每天都準備好，可以上場就是替球隊貢獻。」

鄭凱文希望投出教練對他的安心感，他說：「每場都要有這樣的內容，才會讓教練對你比較放心，有更多出賽機會，才不會比較依賴3位洋投，包括我自己和其他本土投手，都必須要挺身。」

對於今天繳出好投，鄭凱文也感謝守備幫忙，「每一局下來，都是很感謝他們。」助總則認為是相輔相成，「他今天的穩定度也不錯，用球數精簡，野手守備起來節奏也比較好抓。」